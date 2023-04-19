電梯保養才3天突然故障 50歲婦受困30分鐘

新北市樹林區太平路一棟社區大樓電梯15日上午10時許故障，林姓婦人卡在電梯內30分鐘，警消獲報趕抵利用救援工具，在5分鐘內救出受困林婦，解除一場虛驚。

據了解，林姓婦人（50歲）住在新北市樹林區太平路150巷內一棟社區大樓，這個月12日社區電梯才維修保養過，沒想到15日上午10時許，她搭乘電梯下樓，電梯卻故障，林婦被卡困在一、二樓間，驚慌不斷向外大喊求救。

警消獲報趕抵，立即通知電梯維修公司人員到場，同時使用電梯救援工具，約5分鐘成功救出受困林婦，經檢視林婦沒有大礙。

新北市消防局第五救災救護大隊提醒，民眾遇到類似突發事件，一定要保持冷靜，除第一時間先打電話報警求助外，也可利用電梯車箱操作面板「求救呼叫鍵」向社區總幹事、保全求救，亦或大聲對外呼救、拍打電梯車箱門，吸引電梯以外人員注意求援。