台灣詐騙集團藏身馬來西亞豪宅 台馬檢警聯合出擊

台灣檢警與馬來西亞警方聯手在吉隆坡高級社區大樓破獲詐騙集團，逮捕台籍陳姓男子為首的12人犯罪集團，查出此集團利用高級豪宅當成詐欺機房及洗錢水房，詐騙金額高達上千萬元，瓦解此詐欺犯罪組織。

彰化地檢署檢察官鄭文正指揮彰化縣警察局員林分局、警政署刑事警察局南部打擊犯罪中心偵辦假投資獲利詐欺集團，經分析溯源，發現詐欺集團將機房、水房設置於境外馬來西亞，於是與馬來西亞警方合作，4月12日由馬來西亞警方攻堅搜索，一舉破獲犯罪集團。

該詐欺集團藏身在馬來西亞首都吉隆坡一處高級社區大樓內租賃多處大坪數豪宅，分別作為詐欺話務機房、洗錢水房、員工宿舍使用，月租金高達台幣15萬元，馬來西亞警方當場查獲台籍詐欺通緝犯陳男為首的12名犯嫌，其中6人均因案通緝，大多於2020年潛逃出境，現場也查扣筆記型電腦7臺、手機18支、平板電腦1部、網路設備2組等相關犯罪證物。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，此詐欺集團成員組織分工，在台灣以各種方式取得人頭帳戶後，再由機房成員以通訊軟體與被害人聯繫，以假投資獲利等名目騙取被害人金錢，再由水房成員利用數位帳戶或通知車手臨櫃取款等方式提領贓款，製造金流斷點，詐騙金額高達上千萬元。