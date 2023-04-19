快訊

松永家的悲傷：日本池袋暴走案4年後...事故遺族「快樂的權利」

「台灣我們來了！」 美總統候選人提超狂政見：發步槍給全台家庭

台大實驗室冒黑煙！存放柴油及鋰電池 升為「三級火警」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／網友控警騎車玩手機 真相…與你我想的不一樣

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

有網友前天早上騎車經過新莊區新北大道498巷口，見一名員警邊騎車邊滑看手機，他拍下畫面上傳LINE社群《記者爆料網》並貼文指出「1名員警於上述時地停等紅燈時，有使用手機之情事。」對此新莊警分局澄清，經調閱M-Police查詢紀錄交叉比對，確認該員當時正在查察失竊贓車，對於民眾胡亂貼文，分局予以尊重沒有評論。

據了解，有民眾前天早上10時49分左右，騎車經過新莊區新北大道498巷口前，見其左前方一名員警騎著警用機車滑看手機，民眾拍下畫面上傳LINE社群《記者爆料網》，貼文指出「1名員警於上述時地停等紅燈時，有使用手機之情事。」引發不少熱議。

為此新莊警分局澄清，經網巡發現主動調查，當天為丹鳳派出所陳姓員警執行「普發現金巡守勤務」時，騎警用機車於新莊區新北大道498巷口前停等紅燈之際，利用M-Police查詢鄰近車輛是否為贓車。經警分局調閱M-Police查詢紀錄交叉比對後確認無誤。對於遭民眾胡亂指控員警騎車玩手機，警分局僅表示予以尊重，其餘沒有評論。

網友指控新莊警分局員警騎車玩手機，分局出面澄清是查贓車。圖／LINE社群《記者爆料網》
網友指控新莊警分局員警騎車玩手機，分局出面澄清是查贓車。圖／LINE社群《記者爆料網》

新北 贓車 警察

相關新聞

台大實驗室冒黑煙！存放柴油及鋰電池 升為「三級火警」

今天下午2時30分左右，台北市基隆路三段的台大工科海洋實驗室，3樓大量黑煙冒出，消防局獲報到場救火，並提升為三級火警

影／板橋3人受傷其中1觸電昏迷 疑路燈倒塌造成漏電

新北市板橋區長江路二段234號今天下午近3時許發生施工意外，該工地疑因路燈倒塌造成漏電，造成現場3名工人受傷，新北市消防...

制止小四兒看手機 父眼睛被噴酒精家暴 悲嘆丟下萬元後失聯

彰化縣南彰某國小四年級雙胞胎兄弟跟著林姓父親搬到桃園居住，林男上周因制止兒子不要再看平板和手機，卻被兒子以酒精噴眼，林男...

台灣詐騙集團藏身馬來西亞豪宅 台馬檢警聯合出擊

台灣檢警與馬來西亞警方聯手在吉隆坡高級社區大樓破獲詐騙集團，逮捕台籍陳姓男子為首的12人犯罪集團，查出此集團利用高級豪宅...

影／網友控警騎車玩手機 真相…與你我想的不一樣

有網友前天早上騎車經過新莊區新北大道498巷口，見一名員警邊騎車邊滑看手機，他拍下畫面上傳LINE社群《記者爆料網》並貼...

累了嗎？新北賓士一出地下停車場 撞上全家物流車

新北市淡水區民族路今天凌晨0時45分許，有1輛黑色賓士轎車撞上全家便利商店的物流貨車，引起路人圍觀，警察和救護車都趕來了...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦