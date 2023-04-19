影／網友控警騎車玩手機 真相…與你我想的不一樣

有網友前天早上騎車經過新莊區新北大道498巷口，見一名員警邊騎車邊滑看手機，他拍下畫面上傳LINE社群《記者爆料網》並貼文指出「1名員警於上述時地停等紅燈時，有使用手機之情事。」對此新莊警分局澄清，經調閱M-Police查詢紀錄交叉比對，確認該員當時正在查察失竊贓車，對於民眾胡亂貼文，分局予以尊重沒有評論。

據了解，有民眾前天早上10時49分左右，騎車經過新莊區新北大道498巷口前，見其左前方一名員警騎著警用機車滑看手機，民眾拍下畫面上傳LINE社群《記者爆料網》，貼文指出「1名員警於上述時地停等紅燈時，有使用手機之情事。」引發不少熱議。