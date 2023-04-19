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影／板橋3人受傷其中1觸電昏迷 疑路燈倒塌造成漏電
新北市板橋區長江路二段234號前一處工地，今下午近3時許發生施工意外，該工地疑因路燈倒塌造成漏電，3名工人受傷，新北市消防局獲報後趕抵，現場2工人意識清醒，但其中1人疑觸電失去生命跡象，皆已送醫急救。
警方表示，該工地為人行道改善工程，施工時不明原因路燈倒塌造成高壓電漏電，李男（21歲）當場失去生命跡象，另2名工人葉男（52歲）及林男（42歲）則意識清楚，3人皆送往衛福部台北醫院接受救治，李男經搶救後已恢復生命跡象。
新北市政府勞動檢查處表示，今接獲通報後已派員到場實施檢查，並要求現場停止作業，將協助家屬辦理職業災害慰助，另轉送勞動部勞工保險局提供必要協助。
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