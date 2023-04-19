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雙胞胎兄弟只顧滑手機 警喊「爸爸不見了」無動於衷

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

彰化一對10歲林姓雙胞胎兄弟跟著父親到桃園定居，日前為了玩手機平板，拿酒精噴父親眼睛，把父親氣到離家出走，至今未歸；親友昨天擔心林男發生意外報警，並連夜北上關心雙胞胎兄弟情形，但2人對父親失蹤漠不關心，就連員警、社工及親友問話也愛搭不理，多半時間都盯著平板手機，自顧自地玩樂。

林男上周為制止兒子不要再看平板和手機，竟被兒子以酒精噴眼，他對兒子教養問題充滿無力感，丟下一萬元現金後就離家出走，昨天才向彰化的乾媽阿葉姐訴苦「真的活不下去了」；彰化縣議員鄭俊雄接獲阿葉姐求助，連夜聯繫桃園警方及相關單位幫忙，雖然第一時間找到兄弟檔，但林男仍不知去向。

據悉，林男經濟狀況欠佳，與兄弟檔同住透天民宅隔間的出租套房，四周鄰居幾乎都是外籍移工，而7坪大的套房擺了1張雙人床、2張單人床之後，活動空間所剩無幾，警方及社工找上門時，兄弟檔都窩在被窩裡滑手機平板，對於外界問話愛搭不理，也沒有要報案找爸爸的意思，最後是由阿葉姐報警協尋林男。

桃園市家防中心表示，昨天晚上近9時餘接獲警方通報，社工人員隨即於10時許趕赴派出所了解，經社工評估，現場無可以予以孩童監護及保護的家長，且時間已晚，先由家防中心安置保護至適當處所照顧。截至目前，孩童的狀況大致穩定，但還聯繫不上林姓男子，正嘗試尋找有無親屬能協助孩童後續照顧問題。

林姓雙胞胎兄弟檔窩在被子裡滑平板手機，面對員警及社工問話愛搭不理，聽到「爸爸不見了」也無動於衷。圖／彰化縣議員鄭俊雄提供
林姓雙胞胎兄弟檔窩在被子裡滑平板手機，面對員警及社工問話愛搭不理，聽到「爸爸不見了」也無動於衷。圖／彰化縣議員鄭俊雄提供

兄弟 社工

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