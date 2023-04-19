重視行人用路安全 台南交通宣導團北區快閃
立法院於4月14日三讀修正通過「道路交通管理處罰條例」，提高車輛未禮讓行人罰鍰上限自3600元至6000元。台南市警五分局長陳宇桓今天結合台南監理站與地方人士，在轄區行人、車流繁忙路口，宣講新通過汽、機車未禮讓行人罰則，提醒大家重視行人的用路安全。
北區和緯路三段與文賢路口，為貫穿台南市南北向、東西向重要路口，尤以美式賣場營業時段過往行人及車流甚多，被列為交通違規熱點，因此成為首波宣導地點。
台南市警五分局為宣導立法院14日三讀修正通過「道路交通管理處罰條例」加重罰則，今天上午10點至11點，分局長陳宇桓率領交通組、和緯派出所員警、義交及志工，結合台南監理站股長沈彥廷、元美里長侯喬蓁、美式賣場人員等30餘人組成「交通快閃宣導團」在和緯路三段和文賢路口宣傳。
在汽機車停等紅燈的空檔，快閃團隊手持標語走過和緯路與文賢路口的行人穿越道，並以麥克風疾呼駕駛人行經路口及行人穿越道，遇有行人通過務必停讓，盼打造北區的「行福路(行人幸福路)」，共同保護行人及購物客安全。
陳宇桓說，這次修法重點包括提高未禮讓行人罰則、檢討違規記點制度、提高無照駕駛罰則、加重危險駕駛罰則，並擴大未禮讓行人適用範圍，希望藉由與監理單位合作，結合在地團體、志工等民間力量，加強宣導力度，讓大眾知道正確的行為，並培養良好的行車習慣，洗刷「行人地獄」的汙名。
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