錢包放旁邊...北市大學生打籃球遭竊 金融卡還被盜刷

賴姓男子是竊盜慣犯，日前鎖定台北市中正區某大學的籃球場，趁學生在打球時搜刮財物，把錢包偷走，待學生打完球發現「錢包不見了」，驚覺遭竊報警。警方獲報，鎖定犯嫌身分，在網咖盤查時逮到賴男，他供稱現金都被花光了，警詢後被依竊盜罪嫌送辦。

台北市中正第一分局介壽路派出所日前接獲報案，蔡姓男大生（20歲）稱3月20日跟朋友在校內打鬥牛，休息發現放在外套旁的錢包不翼而飛；朱姓男大生（20歲）也在3月29日報案，稱在校內打籃球，錢包也被偷走。

警方獲悉，著手調閱監視器，發現2件案件都是同一人所為，於4月2日在網咖內找到犯嫌賴姓男子（53歲），賴男對犯行坦承不諱，供稱竊來的現金都花光了，警詢後被依竊盜罪嫌函送法辦。

據悉，賴男偷走錢包後，僅拿走現金和金融卡、信用卡，其餘不值錢的就隨手丟棄。經查，蔡男財損900多元、金融卡被盜刷1350元，而朱男則損失2000多元。