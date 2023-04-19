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影／新北路口左轉車未讓直行車 機車騎士彈撞路邊2車無心跳
52歲黃姓男子今天上午開車行經新北市樹林區大安路，見綠燈直接左轉往備內街，不慎撞上對向鄭男所騎乘機車，導致鄭男人車摔飛，彈撞到路邊臨停的2輛汽車，鄭男頭部重創當場沒有呼吸心跳，警消獲報趕抵協助送醫，目前持續搶救狀況並不樂觀。肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。
據了解，黃姓男子，今天上午7時許，開車沿著新北市樹林區大安路往新莊方向直行，行經大安路與備內街口，他見綠燈直接左轉備內街，不慎碰撞對向車道鄭男（59歲）所騎乘機車，導致鄭男人車拋摔，再彈撞到路旁臨停的2輛汽車。
鄭男落地頭部重創當場沒有呼吸心跳，警消到場協助送醫急救，鄭男傷勢嚴重情況並不樂觀，持續留院觀察治療。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。
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