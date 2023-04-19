制止小四兒看手機 父眼睛被噴酒精家暴 悲嘆丟下萬元後失聯

彰化縣南彰某國小四年級雙胞胎兄弟跟著林姓父親搬到桃園居住，林男上周因制止兒子不要再看平板和手機，卻被兒子以酒精噴眼，林男對教養充滿無力感，昨天向彰化的乾媽阿葉姐訴苦表示「真的活不下去了」，隨即失聯，阿葉姐怕他想不開向彰化縣議員鄭俊雄求助，發現二個孩子被單獨留在桃園套房內，通報警方和相關單位進行安置。

鄭俊雄表示，彰化縣81歲阿葉姐昨天向他求助表示林姓乾兒子打電話來訴苦說， 上周五因制止雙胞胎兒子看平板及手機，遭小四兒子以75%酒精噴眼家暴，加上經濟壓力沉重，讓他萌生輕生念頭，通完電話後隨即失聯，阿葉姐擔心他想不開前來求助。

鄭俊雄隨即通報桃園警方協助，並陪同阿葉姐到桃園關懷二名被獨自留在套房內的雙胞胎兄弟，眾人入門後發現二兄弟還歪在床上滑手機，而他們父子居住的地方是跟外勞分租的套房，60歲林男告訴孩子他要離開台灣，並留下一萬元給小孩，就離開住處失聯。

阿葉姐說，林男昨天打給她說，「獨自照顧兩個小孩讓他很煩很累，已經快活不下去了」，因林男晚婚，娶了大陸配偶，妻子生下孩子就離家，林男獨自照顧孩子，由於孩子沈迷於手機和網路，又常有狀況，林男常被請到學校處理孩子的事，也很難工作，目前失業中，以前她曾幫林男照顧兩個雙胞胎，但近一個月林男不告而別，搬離彰化，昨天接到他電話，她也很訝異。

由於得知這對兄弟中的弟弟過去曾有因攻擊他人及自殘被通報的紀錄，鄭俊雄也連繫桃園市警察局婦幼隊及113家暴防治中心的協助處理，將兩兄弟帶回派出所由社工進行關懷訪談，並將兩兄弟進行緊急安置，並持續協尋林父。