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澎湖百年神桌遭竊案情大逆轉！ 報案主委私下掉包變竊嫌

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

澎湖縣西嶼鄉合界村威揚宮一張有近百年歷史的蟒龍桌，今年2月被人發現掉包，原桌流落到高雄一間骨董店鋪，警方獲報後展開追查，事發近2個月，案情出現大逆轉，該桌並未遭竊，而是該廟楊姓主委未經委員同意，私下「汰舊換新」，有歷史價值的蟒龍桌才流落台灣本島，主委從報案人變成竊盜案被告，全案正由檢方調查釐清。

威揚宮相傳創建於清朝乾隆年間，已有兩百多年歷史，歷經多次整建才有今日樣貌，該廟主祀池府王爺，其中雕工精細的蟒龍桌，相傳已流傳近百年，屬於該廟珍貴的廟產之一。

今年2月，高雄一家專精古物修復的粉絲頁分享貼文，貼出一張蟒龍桌的多角度照片，寫道「修復是一件極艱難的過程，去漆拆卸支骨榫卯固定，參考當代原稿修復，保留原有花磚，都是細節」等文，文末還標註「本舖典藏精品，蟒龍桌」。

有澎湖西嶼鄉親看到貼文，發現粉絲頁的蟒龍桌極似威揚宮的蟒龍桌，該廟主委經過其他鄉親告知，前往廟宇確認，發現原本手工雕刻的蟒龍案桌確實被調包，比對照片後，懷疑3年前就遭竊，2月23日急忙到白沙分局竹灣派出所報案，該則貼文事後也被刪除。

警方追查後，將該張蟒龍桌與廟方提供的舊照比對，確認為同一張桌子，循線通知時常往返高雄、澎湖兩地的顏姓修復業者到案，確認粉絲頁分享的蟒龍桌，確實為威揚宮所有。

原本地方以為雕工精美的蟒龍桌，是遭古物竊盜集團下手行竊，但事發近2個月，案情卻大逆轉。

該張蟒龍桌並未遭竊，而是身兼威揚宮主委的楊姓村長，疑未經宮廟委員同意，私下將蟒龍桌交給高雄業者修復，自己再找另張桌子「汰舊換新」，直到威揚宮信徒發現桌子被掉包，才硬著頭皮至警局報案。

據了解，該張桌子完成修復後，據稱耗資約50萬元，但這筆修復款項如何給付，得由威揚宮與修復業者釐清，因楊姓主委被依竊盜罪移送法辦，修復業者則列關係人，由檢方調查釐清，但竊盜罪因屬公訴罪，即便楊姓主委與宮廟、修復業者達成和解，也無法撤告。

威揚宮的蟒龍桌雕工精細，遭人調包流落至台灣本島，警方追查後案情大逆轉。警方提供
威揚宮的蟒龍桌雕工精細，遭人調包流落至台灣本島，警方追查後案情大逆轉。警方提供
臉書古物粉絲頁日前分享一篇蟒龍桌的修復貼文，外觀極似澎湖西嶼鄉威揚宮裡的蟒龍桌，警方確認遭人掉包流落本島。取自「西嶼．咱ㄟ厝-資訊交流網」臉書社團
臉書古物粉絲頁日前分享一篇蟒龍桌的修復貼文，外觀極似澎湖西嶼鄉威揚宮裡的蟒龍桌，警方確認遭人掉包流落本島。取自「西嶼．咱ㄟ厝-資訊交流網」臉書社團
澎湖縣西嶼鄉威揚宮的蟒龍桌雕工精細，有百年歷史，遭人掉包流落至台灣，廟方渾然未覺。警方提供
澎湖縣西嶼鄉威揚宮的蟒龍桌雕工精細，有百年歷史，遭人掉包流落至台灣，廟方渾然未覺。警方提供

竊盜 澎湖縣

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