靈骨塔業者遭恐嚇要2千塔位 南警查獲暴力集團

台南1家知名靈骨塔業者多次遭人恐嚇，要求交付2000個塔位，警方偵辦發現暴力集團疑「亂槍打鳥」，向新建工程、建築工地索取保護費，循線逮捕施姓主嫌及共犯送辦。

台南市政府警察局刑警大隊今天發布新聞稿指出，3月底接獲靈骨塔業者報案，指遭綽號「水餃」的施姓男子以曾相助籌辦靈骨塔士地變更、取得及申請執照，並獲被害人已過世的父親口頭允諾為由，要求兌現交付共2000座納骨塔位，以每座市價新台幣6萬元計算，共價值約1億2000萬元。

警方指出，施男從民國109年起多次以電話或親自至公司索討塔位，還偕同多名男子出言恐嚇，令被害人吳姓男子等2人心生畏懼向警方報案，循線調查昨天查獲施男及其他涉案共犯到案。

警方指出，經調查發現，遭恐嚇業者為合法經營，董監事會議記錄或其他文書均無法證靈骨塔明施男等人索討塔位真實性，施男等人也無法提出相關證明。

警方調查發現，以施男為首的暴力集團「亂槍打鳥」，將寫有集團成員姓名、聯絡電話紙條隨投送新建工程建築工地，若有心生畏懼或想息事寧人的公司負責人致電，就相約見面再談索取保護費，全案正持續擴大追查。