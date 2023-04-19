大甲媽遶境將出發 清水警消約定：勿搶轎、燃放大量鞭炮

大甲媽遶境進香活動後天晚上起駕，台中市清水警分局與消防隊組聯合約制小組，事前防制宮廟、陣頭勿搶轎、燃放大量鞭炮。

一年一度的大甲媽祖遶境進活動4月21日晚上將起駕到嘉義新港奉天宮，鑾轎預計22日凌晨進入清水區及沙鹿區後沿途南下，今年疫情解封，台中市清水警分局預計陣頭接駕及信眾將恢復疫情前的盛況，為防止各陣頭搶轎，清水警方嚴密規劃部署警、民力投入這次安全維護工作。

為防止各陣頭太過熱情爭相迎接「大甲媽」鑾轎時，產生推擠衍生擦槍走火鬥毆事件，和燃放大量鞭炮造成危險，清水警分局副分局陳文哲及偵查隊長游啓明率員到鑾轎經過沿線各宮廟、陣頭，事前約制勿發生搶轎情事；清水警分局與台中市消防局第四救災救護大隊及沙鹿消防分隊等單位共同組成聯合約制小組，昨天下午再到沿線各宮廟及陣頭約制及宣導勿搶轎，及勿燃放大量鞭炮。