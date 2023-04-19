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影／高雄轎車停平交道鐵軌發傻 保全員和路人比他還急
1輛轎車在高雄橋頭1處平交道，過鐵道前不巧「卡關」，眼見自強號列車駛來，轎車駕駛人倒車後退，後方遮斷器也已經降下，進退不得。在千鈞一髮之際，附近保全員和路人急忙跑上前，協助撐起遮斷桿，才令轎車脫困。
據了解，4月16日下午3時許，台鐵138次自強號列車行經高雄市橋頭區橋燕路平交道，遇上轎車闖平交道，列車也趕緊緊急減速，才沒造成傷害。
鐵路警察局高雄分局今天表示，紅色轎車經過該處平交道，發現遮斷桿已放下，一時緊張而停滯於平交道內，幸經台鐵平交道保全員即時按下緊急按鈕，並和路人一起拉起遮斷桿，指揮紅色轎車退後，才避免軌道事故發生。
警方表示，有關小客車違反道路交通管理處罰條例，將調閱相關監視器影像，若查證屬實，將依道路交通管理處罰條例第54條舉發。
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