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女消防隊員控性騷案二次傷害：情緒勒索、不核病假

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導

去（2022）年12月傳出宜蘭縣消防局隊員於分隊遭受性騷擾，致身心受創，就診後經醫師診斷為急性創傷壓力反應，當事人「彭小姐」控訴宜蘭縣消防局調查過程中，對她情緒勒索、不核病假等，皆造成二次傷害，消防員工作權益促進會、時代立委王婉諭和民進黨立委高嘉瑜今（19）舉行記者會，呼籲宜蘭縣消防局檢討處置流程，機關應重視基層公務人員身心健康，勿成為二度傷害當事人的共犯。

當事人說，她於分隊寢室時，加害人明知她在洗澡，卻潛入寢室並關上房門，她洗澡洗到一半離開浴室拿東西，毫無防備下撞見加害人。她立即躲回浴室且大喊，確認他離開後才打電話求救並向主管報告，而主管隔日也至消防局報告原委，且事後身心出現嚴重狀況。

當事人表示，今年1月8日、9日她被迫上班，1月11日回診被診斷病情惡化，建議住院治療，以診斷證明和第一份診斷證明請病假遭新主管楊分隊長拒絕，後續請假屢受阻擾，她的父母替她提出留職停薪也被拒絕，因此被迫離職。

委任律師沈靖家質疑，宜蘭縣消防局引用錯誤法令，受害者的受害時間是在備勤的情況下，備勤是消防隊員的勤務之一，備勤期間受到性騷擾應依照性別工作平等法懲處，但宜蘭縣政府是依照性騷擾防治法處理，適用有誤。

消防員工作權益促進會理事張詠惟批，消防局代表協調過程主觀判斷當事人狀況還行，對她住院這件事存疑，都是依照自己的主觀意識，而非醫院開立的診斷證明，政府每次面對基層公務員身心議題都說有提供協助方案，但機關內部對身心疾病的理解都是主觀意識凌駕專業。

王婉諭要求，勞動部應會同內政部消防署，專案調查宜蘭縣消防局適用法規錯誤和性平調查過程的違失。勞動部應對消防員備勤時間發生性騷擾，是否核屬性別工作平等法第12條執行勤務範疇作出函釋，也應加強各地方政府消防局及各分隊對消防人員心理創傷壓力理解，和提供心理支持的能力。

高嘉瑜說，職場上告發可能丟飯碗，宜蘭縣消防局作為政府機關，除積極調查外，更須重視對受害者的保護和後續照顧，但部分政府機關對公務員職場性騷擾處理流程缺乏正確認識，勞動部應正視此案，並會同消防署和人事總處，研議避免再有類此情形。

消防署人事室科長張惠雁說，依照地方制度法，如果針對人事管理、差假管理、懲處部分，屬於地方政府權責，所以並不會把相關案件報到消防署，宜蘭縣政府3月17日也有發函，說明消防局在這件事情與法規相符，可能會注意到當事人情緒，由宜蘭縣政府提醒宜蘭縣消防局，日後在審理這些事情應該更謹慎。

去（2022）年12月傳出宜蘭縣消防局隊員於分隊遭受性騷擾，致身心受創，就診後經醫師診斷為急性創傷壓力反應，當事人「彭小姐」控訴宜蘭縣消防局調查過程中對她造成二次傷害，消防員工作權益促進會、時代立委王婉諭和民進黨立委高嘉瑜今（19）召開記者會，呼籲宜蘭縣消防局檢討處置流程。記者屈彥辰／攝影
去（2022）年12月傳出宜蘭縣消防局隊員於分隊遭受性騷擾，致身心受創，就診後經醫師診斷為急性創傷壓力反應，當事人「彭小姐」控訴宜蘭縣消防局調查過程中對她造成二次傷害，消防員工作權益促進會、時代立委王婉諭和民進黨立委高嘉瑜今（19）召開記者會，呼籲宜蘭縣消防局檢討處置流程。記者屈彥辰／攝影

宜蘭 性騷擾

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