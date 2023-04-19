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台中2男爭風吃醋持刀互砍 雙雙送醫救治

中央社／ 台中19日電

台中市太平區1處住宅發生疑爭風吃醋糾紛案，2男1女今天凌晨在屋內談判，2名男子1言不合持菜刀互砍，警消獲報後到場將受傷2男送醫，全案警方已封鎖現場調查釐清。

台中市政府消防局上午9時13分獲報，太平區中山路二段1處住宅，有2人刀傷出血，立即派遣救護車處理，到場時發現2男意識清楚，送國軍台中總醫院治療。

台中市政府警察局太平分局初步調查，48歲李女先前曾為63歲李男的看護，李男因此產生愛幕之意，近期不斷追求。今天凌晨李女飲酒後，認為李男前往她的住處外不堪其擾，打電話給現任44歲楊男到場處理，3人就到女方屋內談判。

直到上午9時多，2男為女子一言不合，各自到廚房內互持菜刀劃傷對方。警消獲報後到場處理，全案警方已封鎖現場調查釐清。

台中市 廚房 警察

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