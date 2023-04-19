少年關禁閉集體報警 高雄慈暉學園被控冒名領補助喊冤

高雄慈暉關懷學園輔導行為偏差少年，遭控設禁閉室、寢室裝監視器及違反食安法，今天自稱曾受害者由律師陪同報警，其中有院生另提出嚴重指控，稱自己的證照遭學園冒用去申請補助，至少領了20萬元，但他一毛錢也沒拿到。

慈暉學園今天表示，昨天指控的人所說的話都不是事實。慈暉學園主任胡靜婷今天受訪時，一再想了解被控的內容和被誰控告。她表示，已委由律師處理，律師請她暫別再對外講話，對於被控的內容，學園正整理資料，將交由律師專業看過後，學園再擇日舉行記者會，對外說明。

高雄市議員林智鴻昨天舉行記者會，披露慈暉學園違反人權、不當管教，只要有院生不聽話，就被關進禁閉室套房，而且在寢室裝監視器監控院生，違反人權。

今天上午，自稱曾受害的前、現院生及前烘焙師等8人，由林智鴉服務處2名律師吳佳融、楊博勛陪同，到高雄市警鳳山分局報案，對慈暉學園相關行為人，提出妨害自由、妨害秘密及詐欺等刑事告訴。

2名前院生自稱在受收容期間曾被關進禁閉室，說他們因為想家、不想待在那裡，偷跑或學園認為他們不聽話，就被送進他們謂的「VIP套房」，分別被關過1、2周。他們說，裡面只有1個小窗戶，很熱很悶又髒亂，都不能出來，吃飯也是外面送進來，非常痛苦。另有1名少年院生還說，「進來就被會關、先關14天」。

1名院生兼烘焙師洪姓男子更提出影本「證據」，說他考取證照，學園冒用他和其他人的名義，向一些機構申請講師費，他根本沒去上過課，而且，他也沒給學園印章，上面竟有他的蓋章，不知道這印章是哪裡來的。