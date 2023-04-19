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影／詐騙集團耍花招徵海外華人來台當車手 收款1千萬被捕
詐騙集團花招百出，疑似開始招募海外華人來台充當底層車手，成功幹完幾票就離境，意圖製造斷點讓警察難以溯源追查上游。新北市警方近日逮到1名馬來西亞觀光客，正準備當面向被害人收款1千多萬元，被即時擋下。近期各縣市警方亦陸續逮到過香港、加拿大籍車手，似有增加趨勢。
蘆洲警分局三民派出所15日逮到1名37歲蔣姓取款車手，發現他是持短期觀光簽證的馬來西亞華人。蔣男供稱在馬來西亞看到臉書徵人廣告，聯繫之後對方稱來台「短期打工，薪水破萬馬幣（約台幣7萬元），不會留下刑案前科」。
單身的蔣男自稱原本是推銷員，收入不穩，發現台灣這項打工薪資較高，所以去應徵。他本月9日入境，食宿、交通全由詐騙集團包辦，11日開始上工，扣除13日休假，其餘4日每天都有外出收款1至2次不等。
由於環境根本不熟，東南西北都搞不清楚，每次均由詐騙集團安排好計程車載到指定地點，他只需像個機器人負責收錢、交回給上游，其他什麼都不用管、不准多問，因此到底總共收了多少金額也不知道。薪資等短期打工完畢，回到馬來西亞再結算。
警方15日下午接獲自稱在外商公司上班的49歲黃姓男子報案遭到詐騙，他說上個月在LINE加入股票投資群組，用公司的銀行帳戶分6次共匯款695萬2000元給對方，當天又被通知必須面交1100萬2000元現金，才能獲利出金。
員警緊急調度許多玩具千元鈔票，請被害人直接約對方到三民派出所附近的咖啡廳面交，所長王明堂帶隊8人在周邊埋伏，看能逮到幾名詐騙集團成員，後來僅車手1人到場，只逮到蔣姓男子，調查發現他是持觀光簽證來台的馬來西亞公民，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署，檢察官訊後聲請羈押獲准。
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