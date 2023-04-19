影／詐騙集團耍花招徵海外華人來台當車手 收款1千萬被捕

詐騙集團花招百出，疑似開始招募海外華人來台充當底層車手，成功幹完幾票就離境，意圖製造斷點讓警察難以溯源追查上游。新北市警方近日逮到1名馬來西亞觀光客，正準備當面向被害人收款1千多萬元，被即時擋下。近期各縣市警方亦陸續逮到過香港、加拿大籍車手，似有增加趨勢。

蘆洲警分局三民派出所15日逮到1名37歲蔣姓取款車手，發現他是持短期觀光簽證的馬來西亞華人。蔣男供稱在馬來西亞看到臉書徵人廣告，聯繫之後對方稱來台「短期打工，薪水破萬馬幣（約台幣7萬元），不會留下刑案前科」。

單身的蔣男自稱原本是推銷員，收入不穩，發現台灣這項打工薪資較高，所以去應徵。他本月9日入境，食宿、交通全由詐騙集團包辦，11日開始上工，扣除13日休假，其餘4日每天都有外出收款1至2次不等。

由於環境根本不熟，東南西北都搞不清楚，每次均由詐騙集團安排好計程車載到指定地點，他只需像個機器人負責收錢、交回給上游，其他什麼都不用管、不准多問，因此到底總共收了多少金額也不知道。薪資等短期打工完畢，回到馬來西亞再結算。

警方15日下午接獲自稱在外商公司上班的49歲黃姓男子報案遭到詐騙，他說上個月在LINE加入股票投資群組，用公司的銀行帳戶分6次共匯款695萬2000元給對方，當天又被通知必須面交1100萬2000元現金，才能獲利出金。