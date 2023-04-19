快訊

啦啦隊爆紅讓職棒比賽變質？他點出球賽「本質迷」的盲點

Google嚇哭！三星想改用Bing搜尋 母公司市值一度蒸發1.5兆

最激烈初選無聲開打 「三重梁詠琪」苦戰兩個男人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／詐騙集團耍花招徵海外華人來台當車手 收款1千萬被捕

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

詐騙集團花招百出，疑似開始招募海外華人來台充當底層車手，成功幹完幾票就離境，意圖製造斷點讓警察難以溯源追查上游。新北市警方近日逮到1名馬來西亞觀光客，正準備當面向被害人收款1千多萬元，被即時擋下。近期各縣市警方亦陸續逮到過香港、加拿大籍車手，似有增加趨勢。

蘆洲警分局三民派出所15日逮到1名37歲蔣姓取款車手，發現他是持短期觀光簽證的馬來西亞華人。蔣男供稱在馬來西亞看到臉書徵人廣告，聯繫之後對方稱來台「短期打工，薪水破萬馬幣（約台幣7萬元），不會留下刑案前科」。

單身的蔣男自稱原本是推銷員，收入不穩，發現台灣這項打工薪資較高，所以去應徵。他本月9日入境，食宿、交通全由詐騙集團包辦，11日開始上工，扣除13日休假，其餘4日每天都有外出收款1至2次不等。

由於環境根本不熟，東南西北都搞不清楚，每次均由詐騙集團安排好計程車載到指定地點，他只需像個機器人負責收錢、交回給上游，其他什麼都不用管、不准多問，因此到底總共收了多少金額也不知道。薪資等短期打工完畢，回到馬來西亞再結算。

警方15日下午接獲自稱在外商公司上班的49歲黃姓男子報案遭到詐騙，他說上個月在LINE加入股票投資群組，用公司的銀行帳戶分6次共匯款695萬2000元給對方，當天又被通知必須面交1100萬2000元現金，才能獲利出金。

員警緊急調度許多玩具千元鈔票，請被害人直接約對方到三民派出所附近的咖啡廳面交，所長王明堂帶隊8人在周邊埋伏，看能逮到幾名詐騙集團成員，後來僅車手1人到場，只逮到蔣姓男子，調查發現他是持觀光簽證來台的馬來西亞公民，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署，檢察官訊後聲請羈押獲准。

警方和被害人套招設下圈套，邀約詐騙集團車手到派出所附近咖啡廳面交，準備埋伏逮人。記者林昭彰／翻攝
警方和被害人套招設下圈套，邀約詐騙集團車手到派出所附近咖啡廳面交，準備埋伏逮人。記者林昭彰／翻攝
警方和被害人套招設下圈套，邀約詐騙集團車手到派出所附近咖啡廳面交，準備埋伏逮人。記者林昭彰／翻攝
警方和被害人套招設下圈套，邀約詐騙集團車手到派出所附近咖啡廳面交，準備埋伏逮人。記者林昭彰／翻攝
警方和被害人套招設下圈套，邀約詐騙集團車手到派出所附近咖啡廳面交，準備埋伏逮人。記者林昭彰／翻攝
警方和被害人套招設下圈套，邀約詐騙集團車手到派出所附近咖啡廳面交，準備埋伏逮人。記者林昭彰／翻攝
警方逮到蔣姓詐欺車手，是持觀光簽證來台的馬來西亞公民，涉嫌詐欺已被法院收押。記者林昭彰／翻攝
警方逮到蔣姓詐欺車手，是持觀光簽證來台的馬來西亞公民，涉嫌詐欺已被法院收押。記者林昭彰／翻攝
蔣姓車手聲稱在馬來西亞看到臉書廣告，應徵來台「短期打工」，只需負責收錢。記者林昭彰／翻攝
蔣姓車手聲稱在馬來西亞看到臉書廣告，應徵來台「短期打工」，只需負責收錢。記者林昭彰／翻攝
蘆洲警方動員8名警力埋伏，逮到馬來西亞籍詐騙集團取款車手。記者林昭彰／翻攝
蘆洲警方動員8名警力埋伏，逮到馬來西亞籍詐騙集團取款車手。記者林昭彰／翻攝
詐騙集團通知被害人當天需面交1千萬元現金，警方緊急調度許多玩具千元鈔票。記者林昭彰／翻攝
詐騙集團通知被害人當天需面交1千萬元現金，警方緊急調度許多玩具千元鈔票。記者林昭彰／翻攝
警方和被害人套招設下圈套，邀約詐騙集團車手到派出所附近咖啡廳面交，準備埋伏逮人。記者林昭彰／翻攝
警方和被害人套招設下圈套，邀約詐騙集團車手到派出所附近咖啡廳面交，準備埋伏逮人。記者林昭彰／翻攝
警方在蔣姓車手身上查扣相關證物。記者林昭彰／翻攝
警方在蔣姓車手身上查扣相關證物。記者林昭彰／翻攝

馬來西亞 詐騙集團 車手

延伸閱讀

財經名人胡睿涵遭冒用 台南退休行員理財遇詐失金2900萬

涉中國海外警察局運作 美國福建同鄉會主席被捕

南警科技偵查建功 破無人式詐騙機房逮3嫌

打詐卻無法源政府怎解釋？警用M化車抓詐騙集團法院判「無罪」

相關新聞

影／詐騙集團耍花招徵海外華人來台當車手 收款1千萬被捕

詐騙集團花招百出，疑似開始招募海外華人來台充當底層車手，成功幹完幾票就離境，意圖製造斷點讓警察難以溯源追查上游。新北市警...

少年關禁閉集體報警 高雄慈暉學園被控冒名領補助喊冤

高雄慈暉關懷學園輔導行為偏差少年，遭控設禁閉室、寢室裝監視器及違反食安法，今天自稱曾受害者由律師陪同報警，其中有院生另提...

麵攤著火疑爐火未關瓦斯外洩 新北消防提醒開關定期檢驗

新北市中和區廣福路巷內路邊一處麵攤昨天突然著火，火勢一度十分猛裂，疑爐火未關導致桶裝瓦斯外洩引起，所幸及時撲滅無人受傷，...

財經名人胡睿涵遭冒用 台南退休行員理財遇詐失金2900萬

台南市一名從某銀行退休的婦人，平時投資股票理財，上月遭詐騙集團鎖定，不察加入所謂名人理財群組，前後臨櫃匯出2900萬元給...

調查官59期結業 蔡英文提三大期許落實4大目標

調查局調查班第59期結業典禮今天舉行，蔡英文總統親臨主持，指出調查局在整體政府運作中扮演重要的角色，同時對新任調查官提出...

他代母領6000元 ATM顯示已提領 一查原來這原因

基隆市顏姓男子的身分證、健保卡資料外流，遭人登記領取他的「普發現金6000元」，成為話題。王姓男子操作自動櫃員機代媽媽領...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦