麵攤著火疑爐火未關瓦斯外洩 新北消防提醒開關定期檢驗

新北市中和區廣福路巷內路邊一處麵攤昨天突然著火，火勢一度十分猛裂，疑爐火未關導致桶裝瓦斯外洩引起，所幸及時撲滅無人受傷，新北市消防局第七救災救護大隊呼籲，瓦斯開關要定期檢驗。

新北市消防局昨天下午4時37分獲報，中和區廣福路71巷內1處麵攤發生火警，派遣南勢、中和及永平分隊及中和中隊，出動消防車8輛、救護車2輛與消防人員27名前往，消防人員到場發現麵攤幾乎整個陷入火海，冒險將麵攤前4桶桶裝瓦斯搬離，迅速出水灌救，火勢不到10分鐘完全撲滅。

據了解，賣米苔目的麵攤老闆當時在後側備料，未注意前方未關的爐火仍在煮，疑似爐火波及瓦斯管線導致瓦斯外漏引發火勢。

新北市中和區1處路邊攤，今天下午疑因爐火未關造成瓦斯桶發生火警，新北市消防局獲報到場搶救，火警原因仍待調查釐清。