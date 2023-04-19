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財經名人胡睿涵遭冒用 台南退休行員理財遇詐失金2900萬
台南市一名從某銀行退休的婦人，平時投資股票理財，上月遭詐騙集團鎖定，不察加入所謂名人理財群組，前後臨櫃匯出2900萬元給對方，經察覺有異詢問被踢除群組，警方受理偵辦中。
據知，該婦人自銀行退休後，目前為家管，也以本身財經專業投資股票理財，日前於講述股票投資Youtube連結網址中結識假冒財經名人胡睿涵及偽稱助理「黃○玲」，並加入二人LINE好友。
經查，自稱姓黃的騙子（實際姓名待查）引導婦人加入投資群組後，該詐騙集團成員佯稱以低價承接或抽新股購買股票獲利等方式，指示被害人下載、操作投資APP並加入會員，該投資APP客服人員再指示婦人匯款至指定詐騙帳戶。
經查，婦人前往銀行臨櫃匯款7筆，共遭詐騙2900萬元；事後欲取回資金時，詐騙集團成員表示，須再繳納20%資金給群組老師作為獲利費用，始驚覺有異並遭踢出群組，而向警方報案。
台南市刑大說，今年1月至3月假投資詐欺共發生248件，與去年同期184件，增加64件，現詐騙集團更利用名人知名度，誘導被害人以加入LINE投資群組或APP等方式慫恿投資，並於初期以些許獲利取信投資者，待投資者投入大筆資金後，即人去樓空，讓投資者血本無歸，除本案假冒名人胡睿涵，知名作家吳淡如、理財專家盧燕俐也都曾經被詐騙集團盜用。 提醒民眾理財應透過正當投資管道，多方查證以免落入詐騙集團假投資陷阱。
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