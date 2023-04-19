他代母領6000元 ATM顯示已提領 一查原來這原因

基隆市顏姓男子的身分證、健保卡資料外流，遭人登記領取他的「普發現金6000元」，成為話題。王姓男子操作自動櫃員機代媽媽領6000元時，發現已被提領，急忙報案。警方協助查詢，得知王母是政府直接入帳的特定對象，6000元早已匯入她的帳戶。

基隆警二分局今天表示，王男前晚神色倉皇的跑進警二分局八斗子分駐所，表示要報案，因為剛剛操作ATM想替她的媽媽提領全民普發6000元時，交易明細的訊息欄位竟標示「款項已提領」，趕忙到派出所報案，請警方協助保住這筆錢。

分駐所長陳品碩和警員邱宜庭聽完王男的話後，請王男再次確定其他家人有沒有替媽媽領取這筆錢，警方也會協助查尋全民普發金可能被盜領相關資訊，了解原委。

王男回家後，帶著媽媽和家人的存摺去補登資料，發現媽媽的帳戶內有一筆「全民共享 普發現金」6000元匯入，又去八斗子分駐所告訴警方，但不明白為什麼錢會自己匯進戶頭。