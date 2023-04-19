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影／長者注意！大甲警辦實境宣導 示範大車內輪差有多危險

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台灣邁入高齡化社會，年長者的交通安全受到重視，台中市后里地區發生年長者騎車與曳引車碰撞死亡事故，大甲警分局為提升轄區高齡者道安防禦觀念，昨天在后里區辦理「路口轉彎處大型車內輪差實境講解課程」，現場出動大型客車及宣導人員做實物實境講解，加深民眾印象。

大甲警分局交通組長王貞惠指出，統計今年至3月31日為止，該分局轄區高齡者(60歲以上)發生各類交通事故共166件，佔全般事故15.79％，顯見高齡者交通安全宣導有其必要性。

這次協請交通警察大隊與台中監理站共同在后里區文化路123號舉辦實境講解課程，邀請墩北里老人會約40位長者到場，現場準備大型客車、氣球人偶、機車及自行車等實際演練，讓在場長者能充分體會到路口轉彎處車輛「內輪差」險象，很容易發生極嚴重的交通事故，應當遠離這致命危險。

現場也宣導行經路口要特別注意車輛動態，開車遵守「慢、看、停」原則，行人遵守「停、看、聽」原則，保護自身及用路人安全。

大甲警分局長謝建國呼籲，近期天氣變化大，高齡長者駕車出門前如發現身體不適，應立即就醫，切勿再有駕車行為，大型貨車（含砂石車）業者及駕駛人應遵守相關承載規定及交通規則，隨時注意前、後、左、右有無其他小型車輛、機車、自行車或行人，避免視覺死角及內輪差而發生事故；大甲分局將持續透過重點違規取締、防制巡邏、複雜路口增設預告標誌及學校與社區交安宣導等作為，積極防制交通事故發生，建構長者宜居且安全的環境。

台中大甲警分局為提升轄區高齡者道安防禦觀念，在后里區辦理「路口轉彎處大型車內輪差實境講解課程」。圖／警方提供
台中大甲警分局為提升轄區高齡者道安防禦觀念，在后里區辦理「路口轉彎處大型車內輪差實境講解課程」。圖／警方提供
台中大甲警分局為提升轄區高齡者道安防禦觀念，在后里區辦理「路口轉彎處大型車內輪差實境講解課程」。圖／警方提供
台中大甲警分局為提升轄區高齡者道安防禦觀念，在后里區辦理「路口轉彎處大型車內輪差實境講解課程」。圖／警方提供
台中大甲警分局為提升轄區高齡者道安防禦觀念，在后里區辦理「路口轉彎處大型車內輪差實境講解課程」。圖／警方提供
台中大甲警分局為提升轄區高齡者道安防禦觀念，在后里區辦理「路口轉彎處大型車內輪差實境講解課程」。圖／警方提供

后里 自行車

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