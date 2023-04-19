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妙齡女子網戀恐怖情人 相約見面要買點數 險遭詐4萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

27歲譚姓女子於交友軟體認識自稱酒店男公關，雙方相談甚歡並約定見面，她前往見面途中，對方卻要求先購買4萬元的遊戲點數才能見面。譚女起疑不肯答應，但對方突然變身恐怖情人傳訊威脅，如不依照指示操作，將會傳送暴力血腥影片給她，她擔心遭挾怨報復，前天到超商購買點數，所幸店員察覺有異立刻通報警方及時攔阻。

台南市警一分局莊敬派出所員警，本月17日晚上7點55分獲轄區超商店員通報，稱有女子神色慌張地握著手機在店內操作ibon機台要購買大量遊戲點數，疑似遭到詐騙，遂立即通報警方到場了解。

警員蔡宇杰、顏威趕赴現場了解，譚姓女子於交友軟體認識一名男子，雙方相談甚歡並約定見面，譚女前往見面途中，男子卻要求她先購買4萬元的遊戲點數才能順利與會。

她起疑不肯答應，但對方突然變身恐怖情人傳訊威脅若不依照指示操作，後果自負，如她不相信，將會傳送暴力血腥影片給她參考不聽話的下場，她心生畏懼，擔心對方挾怨報復，只好到超商購買點數，所幸機警的行員察覺有異立刻通報警方。案經警方對她細心解說，直指此為詐騙集團常用詐騙手法，她才恍然大悟安心離去。

警方說，民眾如果懷疑遭到詐騙，可立即撥打「110報案專線」或「165反詐騙專線」諮詢，尋求警方協助查證，避免遭受詐騙，以維護自身財產安全。

譚姓女子遭到電信交友詐騙，台南市警一分局警員勸阻，保住她4萬元。記者黃宣翰／翻攝
譚姓女子遭到電信交友詐騙，台南市警一分局警員勸阻，保住她4萬元。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 超商 交友軟體

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