「阿姑有空嗎？」 台中婦險匯23萬救假姪子

台中市豐原區74歲黃婦與姪子久未見面，近日接獲詐騙集團假冒的姪子來電，兩人互加好友，詐團三餐噓寒問暖，變相姑姑稱在大陸做生意需周轉，「阿姑有空嗎？」請婦人匯款23萬元救急。所幸行員發現有異狀報警，警方及時阻詐保住婦人老本。

上周四(13日)下午4點多，豐原警分局頂街所巡佐蔡呈瑞、警員莊照威接獲銀行通報，74歲黃姓婦人疑似遭詐騙，需要警方協助。

警方到場了解，黃婦稍早獨自前往銀行，慌張地向行員詢問如何匯款，因其神色有異行員主動關懷詢問，進而發現黃婦欲匯款給久未謀面的姪子，懷疑黃婦遇上詐團，趕緊報警處理。

黃婦向員警表示，姪子前陣子來電關心，並要求互加為LINE好友，近日都會傳早安圖問候，讓黃婦倍感窩心，姪子稱在大陸投資做生意急需一筆錢周轉，「阿姑有空嗎？幫我？」要黃婦匯款23萬元至指定帳戶，並堅稱隔天會立即還款。

警方當場協助致電黃婦家屬確認，釐清事情真偽，並陪同檢視黃婦LINE的對話內容，明顯是詐團慣用的「假親友真詐騙」手法，警方耐心說明此為詐騙慣用手法，切勿聽信對方說法匯款，黃婦才知自己差點落入詐團設下的圈套，感謝警方與行員的熱心協助，順利保住積蓄。