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普發6千詐騙夯 嚇她冒領別人錢 要提10萬保證金

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

近日隨著政府實施「普發6千元」新政策，詐騙集團也隨著發展新詐騙手法。台南市安南區黃姓婦人在家接到電 話，謊稱她冒領他人的普發6千元，揚言如不提供10萬元以上的保證金，將移送法辦。黃婦先生警覺有異，報警查證，保住辛苦血汗錢。

台南市警三分局安順派出所，昨天中午12點多接獲民眾報案疑似接獲詐騙電話，經警員蔡元斌、陳依珊趕現場，黃姓婦人仍不敢掛斷電話，僅以書寫方式與警方洽詢。

黃女表示自己接獲男子來電，對方自稱刑事局黃隊長，黃指自己涉嫌冒領他人的「普發6千元」，並利用LINE通訊軟體傳送刑警證件、法院執行命令等文書，試圖取信黃女，揚言如不提供帳戶內10萬元以上的保證金，將移送法辦。

黃女信以為真，便準備外出操作匯款，幸好丈夫先前聽聞相關防詐騙宣導，未輕信對方。當下報案，並要求妻子同步與員警筆談，最終順利攔阻詐騙，守護民眾辛苦錢。

台南市警三分局表示，詐騙集團針對當前政府政策，即時更新詐騙手法，民眾接獲可疑訊息，請養成查證習慣並提高警覺，如有任何疑問請撥打反詐騙諮詢專線165查詢，或至當地派出所請員警協助查證。

台南市安南區黃姓夫婦遭到「普發6千元」詐騙，安順派出所警員到場勸說，成功阻詐。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區黃姓夫婦遭到「普發6千元」詐騙，安順派出所警員到場勸說，成功阻詐。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 台南

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