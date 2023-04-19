普發6千詐騙夯 嚇她冒領別人錢 要提10萬保證金

近日隨著政府實施「普發6千元」新政策，詐騙集團也隨著發展新詐騙手法。台南市安南區黃姓婦人在家接到電 話，謊稱她冒領他人的普發6千元，揚言如不提供10萬元以上的保證金，將移送法辦。黃婦先生警覺有異，報警查證，保住辛苦血汗錢。

台南市警三分局安順派出所，昨天中午12點多接獲民眾報案疑似接獲詐騙電話，經警員蔡元斌、陳依珊趕現場，黃姓婦人仍不敢掛斷電話，僅以書寫方式與警方洽詢。

黃女表示自己接獲男子來電，對方自稱刑事局黃隊長，黃指自己涉嫌冒領他人的「普發6千元」，並利用LINE通訊軟體傳送刑警證件、法院執行命令等文書，試圖取信黃女，揚言如不提供帳戶內10萬元以上的保證金，將移送法辦。

黃女信以為真，便準備外出操作匯款，幸好丈夫先前聽聞相關防詐騙宣導，未輕信對方。當下報案，並要求妻子同步與員警筆談，最終順利攔阻詐騙，守護民眾辛苦錢。