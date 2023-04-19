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男涉偷竊剪4萬元電線 防竊群組發功南警逮人法辦
台南市55歲胡姓男子前天清晨涉嫌偷取民權路某工地約40公尺長電線後，放置於腳踏車籃內離去。員警接獲報案後，無法查知他真實身分，將犯嫌特徵照片上傳警界防竊群組，其他員警秒回犯嫌身分，昨天中午循線在北區某釣蝦場內將胡嫌查獲帶回，警詢後將胡依竊盜罪嫌法辦。
警方調查，胡姓男子平日騎乘腳踏車於市區四處遊蕩，昨天凌晨 6點30分行經中西區民權路四段某工地，以剪刀竊取放置於工地待施工紅色電線約40公尺，並放置於車籃內離去。上午9點多工人上工時發現遭竊報案。
台南市警二分局長樂派出所員警到場受理勘察，立即調閱周邊監視器，雖鎖定犯嫌特徵及交通工具，但無法查知其真實身分。所長施明昌靈機一動，昨天將犯嫌特徵照片上傳台南市警界防竊群組，馬上為群組內員警秒回犯嫌身分。員警四處尋找，昨天中午12點多在北區某釣蝦場外發現該輛涉案腳踏車，將正在打電玩胡帶返派出所。
據了解，胡所竊取價值約四萬元的40公尺電線，已經以400元賤賣，且無法具體交待銷贓場所，員警也將持續調查釐清說詞，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。
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