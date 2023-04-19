影／台北客運追撞3車1輕傷 疑未注意車前狀況釀禍

一輛台北客運昨天晚上行經新北市泰山區新五路與楓江路口，疑未注意車前狀況，不慎失控衝撞前方等紅燈的3輛汽車，導致1名乘客輕傷送醫無礙。肇事駕駛皆無酒駕，事故原因有待調查釐清。

據了解，高姓男子（65歲）昨天晚上10時許駕駛一輛台北客運，沿著新北市泰山區新五路往新莊方向直行。途中行經新五路與楓江路口，高男疑未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈的3輛汽車，造成公車、汽車車體凹陷毀損、擋風玻璃龜裂。

事故當下僅1名汽車乘客受到輕傷，緊急送醫治療後沒有大礙。肇事4名駕駛沒有酒駕，事故現場於昨天晚上11時26分左右排除，恢復交通順暢。確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。