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調查班59期注新血 空姐、小戴姿穎、健美先生閃耀登場

聯合報／ 記者張宏業蔣永佑／台北即時報導

調查局調查班第59期今天舉行結業典禮，本期結業學員堪稱史上運動細胞指數最強，包括羽球教練、健美先生及游泳健將，還有2名空姐轉換跑道，最受矚目的是國家安全調查處長黃慶裕小女兒洪婕琳，她不僅打破展抱山莊50公尺自由式游泳紀錄，其胞姊洪婕庭目前也是調查官，洪氏一家都進入調查局服務，且各有所成，可謂一門三傑。

洪婕琳畢業輔大日文系，具有外語能力、外型陽光的她，當過人人稱羨的空姐，也做過游泳教練，因受父親及姊姊影響，決定報考調查局。洪婕庭則是調查班56期，過去擔任手機微電影女主角，同樣擅長游泳，曾代表國家到匈牙利參加世界中學生游泳錦標賽，目前在台北市調查處外事站負責據點工作。

調查局學員結業前，必須通過游泳、引體向上兩大體能測驗，洪婕琳在50公尺自由式項目中，游出33秒的佳績，打破有史以來紀錄，榮登「展抱英雄榜」，她希望未來能跟姊姊一樣，投身國際事務工作。

另名從空姐轉換跑道的黃詠軒，是台南女中高材生，畢業於交大電機系，從小的願望是環遊世界，她大學畢業報考空服員，在長榮服役7年後，決定投入情報工作，她與洪婕琳都是調查局史上首位空姐調查官。

至於女學員楊茲亭，畢業於輔大統計資訊系，不僅擅長打羽毛球，還擁有國際C級羽球教練證，有長期的比賽經驗，對應戰流程相當熟悉，在調查局有「小戴資穎」稱號。

本期有2名生力軍的父親均是現任調查局官員，分別是洪婕琳與吳祖昀。吳祖昀大學畢業後曾短暫在調查局當過警衛，其父親是大名鼎鼎的吳熙中，過去在北機站辦過不少大案，現為台北市調查處簡任秘書；身高195的吳祖昀，在結業典禮上鶴立雞群，特別顯眼。

還有一名特別的新兵林思麒，畢業於台大運動設施與健康管理研究所，熱愛健身的他，渾身上下都是結實的肌肉，過去參加過65公斤級健美錦標賽，可說是調查局的健美先生，他還有音樂天分，為紀念59期同袍訓練的情誼，特別創作了期歌「閃耀星空」，歌曲會在今天結業式中演出。

調查局這2年適逢大退潮，因此增加報考名額，調查班59期錄取126人，共117名學員結業（含憲兵代訓2人），專長涵蓋文、法、商、理工及醫學等多元領域。

女調查官洪婕庭曾任手機微電影女主角。圖／報系資料照片
女調查官洪婕庭曾任手機微電影女主角。圖／報系資料照片

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