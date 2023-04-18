高雄再傳山林大火 消防動員34車警戒搶救優先防護民宅

高雄市田寮區內安今天晚間8時2分許，山區冒出濃煙火光，消防局獲報後，出動34車75人前往搶救中，由於現場風勢不小，火勢迅速延燒，日前內門山林大火連燒6天，昨天甫告一段落，今晚又再次動員市區消防人車前往支援。

南部高溫炎熱的天氣也延續數百天之久，自今年2月起，高雄山林就不時發生雜草火警，讓消防員疲於出勤滅火，相當辛苦，上周內門、杉林一帶莿竹林火警連燒6天，罕見跨單位動員逾1320人次前往搶救，昨天才完全撲滅，沒想到，今晚田寮再傳雜草火警，讓高市府消防局不敢大意。