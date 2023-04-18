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高雄再傳山林大火 消防動員34車警戒搶救優先防護民宅

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市田寮區內安今天晚間8時2分許，山區冒出濃煙火光，消防局獲報後，出動34車75人前往搶救中，由於現場風勢不小，火勢迅速延燒，日前內門山林大火連燒6天，昨天甫告一段落，今晚又再次動員市區消防人車前往支援。

南部高溫炎熱的天氣也延續數百天之久，自今年2月起，高雄山林就不時發生雜草火警，讓消防員疲於出勤滅火，相當辛苦，上周內門、杉林一帶莿竹林火警連燒6天，罕見跨單位動員逾1320人次前往搶救，昨天才完全撲滅，沒想到，今晚田寮再傳雜草火警，讓高市府消防局不敢大意。

據悉，消防局出動大批人車前往田寮山區丘陵地滅火，就連市區苓雅、新興、成功、前金、鼓山等消防分隊都趕赴支援，據消防局指出，目前主要分成三處，分區指揮救災，並優先防護周邊民宅，火勢暫且已獲控制，目前消防員仍在布線積極灌水搶救中。

高雄市田寮區內安山區發生山林火警。記者古和純/翻攝
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高雄市田寮區內安山區發生山林火警。記者古和純/翻攝
高雄市田寮區內安山區發生山林火警。記者古和純/翻攝
高雄市田寮區內安山區發生山林火警。記者古和純/翻攝
高雄市田寮區內安山區發生山林火警。記者古和純/翻攝
高雄市田寮區內安山區發生山林火警。記者古和純/翻攝
高雄市田寮區內安山區發生山林火警。記者古和純/翻攝

消防員 內門

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