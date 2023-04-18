關懷學園疑似違反人權 高市府晚間緊急成立專案調查小組

高雄鳳山爆發關懷學園疑似違反人權案，市府社會局第一時間認定「空間設施設備不夠周全」，要求限期改善。在風暴持續擴大後，市府今晚表示，成立專案調查小組，相關局處會同社工、心衛輔導及專家學者進入學園釐清事實，避免院童權益受損。

今天上午高市議員林智鴻偕同離職員工及前院生指控，鳳山某關懷學園設置「禁閉室」，通風不佳且環境髒亂，若有院生不聽話會被關監禁，目前關著一名身障院生，另在寢室裝監視器隨時錄、違反人權。

高市社會局、衛生局派員稽查，在烘焙廚房發現逾期蛋黃液、檸檬汁及巧克力等原料，後續依食品衛生管理法開罰6萬元以上罰鍰。社會局表示，禁閉室空間設施設備不夠周全，爆料照片顯示孩子睡在地板，經查該隔離空間有折疊式床組，但因孩子有睡地板的習性，已發文要求限期改善地板、床、牆面。此外，依據機構評鑑指標，寢室不得設置監視設備，應由照顧者透過密集的巡邏管理，一併要求改善。

「無法接受社會局說法！」林智鴻表示，機構將禁閉室上鎖涉及妨害自由，非法律賦予的權力，此次有吹哨者願意站出來，主管機關應該檢視機構的管理機制與空間設備，而非合理化犯罪行為，事件曝光後又接獲3人願意挺身而出，明早委由律師陪同報案，讓事件進入司法程序。

晚間近10點，市府發布新聞表示，針對議員披露某關懷學園違反人權一案，為盡速釐清事實，確保院童權益，市府今晚成立府級專案調查小組，由副秘書長陳盈秀召集社會、衛生、法制及研考會等局處，並邀請律師、社工師、心衛輔導及相關專家學者，實際進入學園釐清事實，避免院童權益受損。