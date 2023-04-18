關懷學園疑似違反人權 高市府晚間緊急成立專案調查小組
高雄鳳山爆發關懷學園疑似違反人權案，市府社會局第一時間認定「空間設施設備不夠周全」，要求限期改善。在風暴持續擴大後，市府今晚表示，成立專案調查小組，相關局處會同社工、心衛輔導及專家學者進入學園釐清事實，避免院童權益受損。
今天上午高市議員林智鴻偕同離職員工及前院生指控，鳳山某關懷學園設置「禁閉室」，通風不佳且環境髒亂，若有院生不聽話會被關監禁，目前關著一名身障院生，另在寢室裝監視器隨時錄、違反人權。
高市社會局、衛生局派員稽查，在烘焙廚房發現逾期蛋黃液、檸檬汁及巧克力等原料，後續依食品衛生管理法開罰6萬元以上罰鍰。社會局表示，禁閉室空間設施設備不夠周全，爆料照片顯示孩子睡在地板，經查該隔離空間有折疊式床組，但因孩子有睡地板的習性，已發文要求限期改善地板、床、牆面。此外，依據機構評鑑指標，寢室不得設置監視設備，應由照顧者透過密集的巡邏管理，一併要求改善。
「無法接受社會局說法！」林智鴻表示，機構將禁閉室上鎖涉及妨害自由，非法律賦予的權力，此次有吹哨者願意站出來，主管機關應該檢視機構的管理機制與空間設備，而非合理化犯罪行為，事件曝光後又接獲3人願意挺身而出，明早委由律師陪同報案，讓事件進入司法程序。
晚間近10點，市府發布新聞表示，針對議員披露某關懷學園違反人權一案，為盡速釐清事實，確保院童權益，市府今晚成立府級專案調查小組，由副秘書長陳盈秀召集社會、衛生、法制及研考會等局處，並邀請律師、社工師、心衛輔導及相關專家學者，實際進入學園釐清事實，避免院童權益受損。
市府表示，該關懷學園主要收容社政及司法轉介的家庭變故或行為偏差需安置輔導的青少年，今早議員召開記者會後，高市府社會局、衛生局隨即派員前往機構稽查，稽查結果針對空間設施不夠周全、寢室設置監視設備，及烘焙坊查獲逾期食品等，要求改善並祭出罰鍰，晚間更成立專案調查小組，介入調查釐清事實，確保院童權益。
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