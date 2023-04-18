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砂石車突失控自撞路樹翻車 車頭全毀駕駛當場無心跳
屏東里港鄉1名34歲劉姓男子今清晨5點左右，駕駛砂石車行經里港大橋附近時，因不明原因車輛失控自撞路樹翻車，傷重當場失去呼吸心跳，經送醫搶救不治，詳細肇事原因待調查釐清。
警方指出，34歲劉姓男子今清晨5點27分駕駛一輛砂石車，沿里港鄉土庫村江南巷由東往西方向行駛，因不明原因導致車輛失控，撞上對向路樹後翻覆，車頭凹陷裂成兩半嚴重毀損，載運的砂石散落一地影響交通。
警方獲報到場協處，劉男身受重傷，當場失去生命跡象，緊急送往高雄義大醫院搶救仍不治，詳細肇事原因待日後調查釐清，另事故車輛及現場散落沙石，已由相關單位及砂石場協助清理。
警方呼籲，駕駛大型車輛應注意周邊人車狀況，隨時注意車前路況，保持專注清醒狀態行車，以確保自己與他人生命財產安全，以免發生意外。
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