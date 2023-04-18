安全合法？台65快速道停車追鳥 警方：事實違規

新北市台65線高架快速道路，日前有人在路肩追逐逃脫的寵物鸚鵡，警方和動保處都說要開罰，事後有民眾自稱是被路過車輛拍到的「追鳥人」，他澄清並非飼主，只是路見危難停車救鳥，引發網友熱議，但警方表示車停路肩仍屬事實違規。

事發在14日下午4時許，民眾開車經過台65線5公里處，瞥見有人將皮卡貨車停在快速道路內側路肩，下車追逐1隻身價約4至10萬元左右的大型紅色金剛鸚鵡，但沒追到，鳥就飛走了。

行車記錄器影像被上傳到「社會事新聞影音」平台，各家媒體據此詢問警方和動保處見解，轄區新莊警分局表示汽車行駛快速公路，不得在路肩任意停車，按道路交通管理處罰條例第33條1項8款，可處3千元以上6千元以下罰鍰。疏縱禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，所有人或行為人可處3百元以上6百元以下罰鍰。

市政府動保處表示，依新北市動物保護自治條例，飼主帶寵物到公共場所未按體型與種類使用鏈繩、箱籠等防護措施管控行動，可處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

前天此事被多家新聞媒體報導後，昨天有人在臉書寵物社團留言，自稱是影片中的「追鳥人」，他澄清並非飼主、也沒有在台65放飛寵物，只是開車路過，看到鸚鵡趴在路上，趕緊停車救援。

他且聲稱「當時離匝道口100公尺，已經都在排隊下匝道，所以沒有急煞急停，危險駕駛的問題，暫停路肩也是依法有據的行為」。並強調「我愛鳥，尊重生命，但是一定會在能力範圍許可下，才會出手」。

許多鳥友看到留言之後，紛紛留言抨擊媒體。但是據了解，追鳥的地點在台65線南向5公里左右，前方為彎道，而下一個交流道「板橋一」的里程是6公里，相距還有大約1公里，並非100公尺。

新北市警察局交通大隊指出，依照「高速公路及快速公路交通管制規則」等交通法規，並未允許駕駛人以動物救援的理由臨停路肩。遇到類似狀況，建議還是打電話報案，以免危及自身與他人安全。