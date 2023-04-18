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他騎機車「鑽縫超車」 慘失控連撞3車2傷送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

張姓男子今天下午騎車經過泰林路二段，疑因鑽縫超車不慎追撞2輛機車、1輛UBIKE，導致人車滑摔，現場2人肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。肇事騎士皆無酒駕，事故原因有待後續調查釐清。

據了解，張姓男子（19歲）今天下午近5時許，獨自騎車經過新北市泰山區泰林路二段257號前，疑鑽縫超車，不慎失控先擦撞右前方吳姓少年（16歲）所騎乘UBIKE，旋即再偏右追撞另輛梁男（67歲）所騎乘機車。

吳、梁兩男被撞人車倒地，最後張再撞上另名張姓男子（27歲）所騎乘機車後，機車往旁騎上路旁UBIKE才止停。事故現場一度造成車流壅塞，肇事張男、吳男肢體多處擦挫傷，送醫急救並無大礙。肇事駕駛皆無酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

新北市泰山區發生3輛機車、1輛UBIKE追撞，現場2人受傷送醫無大礙，肇事原因待釐清。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區發生3輛機車、1輛UBIKE追撞，現場2人受傷送醫無大礙，肇事原因待釐清。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區發生3輛機車、1輛UBIKE追撞，現場2人受傷送醫無大礙，肇事原因待釐清。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區發生3輛機車、1輛UBIKE追撞，現場2人受傷送醫無大礙，肇事原因待釐清。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區發生3輛機車、1輛UBIKE追撞，現場2人受傷送醫無大礙，肇事原因待釐清。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區發生3輛機車、1輛UBIKE追撞，現場2人受傷送醫無大礙，肇事原因待釐清。記者曾伯愷／翻攝

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