他騎機車「鑽縫超車」 慘失控連撞3車2傷送醫
張姓男子今天下午騎車經過泰林路二段，疑因鑽縫超車不慎追撞2輛機車、1輛UBIKE，導致人車滑摔，現場2人肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。肇事騎士皆無酒駕，事故原因有待後續調查釐清。
據了解，張姓男子（19歲）今天下午近5時許，獨自騎車經過新北市泰山區泰林路二段257號前，疑鑽縫超車，不慎失控先擦撞右前方吳姓少年（16歲）所騎乘UBIKE，旋即再偏右追撞另輛梁男（67歲）所騎乘機車。
吳、梁兩男被撞人車倒地，最後張再撞上另名張姓男子（27歲）所騎乘機車後，機車往旁騎上路旁UBIKE才止停。事故現場一度造成車流壅塞，肇事張男、吳男肢體多處擦挫傷，送醫急救並無大礙。肇事駕駛皆無酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言