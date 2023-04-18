他騎機車「鑽縫超車」 慘失控連撞3車2傷送醫

張姓男子今天下午騎車經過泰林路二段，疑因鑽縫超車不慎追撞2輛機車、1輛UBIKE，導致人車滑摔，現場2人肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。肇事騎士皆無酒駕，事故原因有待後續調查釐清。

據了解，張姓男子（19歲）今天下午近5時許，獨自騎車經過新北市泰山區泰林路二段257號前，疑鑽縫超車，不慎失控先擦撞右前方吳姓少年（16歲）所騎乘UBIKE，旋即再偏右追撞另輛梁男（67歲）所騎乘機車。