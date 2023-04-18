影／桃園南崁上演追逐戰 男駕贓車衝撞員警遭開2槍制伏

桃園市蘆竹區南崁路一帶今上午發生警匪追逐，一名黃姓男子駕駛贓車拒檢逃逸2公里，並企圖衝撞員警，由於適逢上班時間、車多，員警當機立斷，朝車輛連開2槍嚇阻後破窗強拉黃男下車，並在車上查獲一把開山刀，詢後全案依竊盜、妨害公務、公共危險等罪嫌送辦。

大園警分局三菓派出所今上午7時55分接獲民眾報案，稱大園區菓林路與三和路口公車站前有違停車輛，警員程懷澤前往現場處理取締時，發現違規車輛是失竊車，然而駕駛黃姓男子（37歲）卻拒絕下車受檢；程員通報線上警力支援後，巡佐王志恆、警員陳義忠也到場協助溝通，但黃再度拒檢後駕車往南崁方向逃離，員警見狀也立刻駕車尾隨。

黃男近5分鐘後逃至南崁路二段，遇到紅燈，被卡在上班車潮中，衝撞前方一輛轎車後停下；員警趕緊上前圍捕，要求黃男立即下車，但黃仍駕車欲衝撞警方，2名員警為保護用路人安全，分別朝車輛各開一槍，並以警棍破窗後使用辣椒水強制將黃男帶下車逮捕。

警方搜查車內，發現黃男還隨身攜帶一把開山刀，詢後全案依竊盜、妨害公務、公共危險及社會秩序維護法等罪嫌移送偵辦。