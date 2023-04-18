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女兒被前姨丈罵沒家教 老爸火大角鋼伺候…挨告了

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區陳姓男子，不滿兩女兒被前姨丈許男辱罵沒家教，驅車從彰化北上找陳男理論，雙方爆發激烈口角，甚至在街頭上演全武行，過程中陳男隨機拿起一旁角鋼，朝著許男頭部敲擊，造成許男頭部撕裂傷鮮血直流，所幸送醫後沒有生命危險。雙方互控傷害，警帶回偵辦，警詢後依法函送法辦。

據了解，陳姓男子（48歲）因係與前妻離異後，南下彰化居住。日前他兩名分別為23、21歲的女兒，相約前去新北市新莊區福樂街找前妻胞妹。不料卻被前姨丈許男（43歲）辱罵「沒家教、又沒禮貌」。

陳男的兩女兒覺得委屈受辱，打電話向陳男哭訴，陳男聽後大為光火認為許男出言不遜。這個月16日一早他驅車從彰化北上，當天下午近2時許抵達新北市新莊區福樂街，準備找許男理論。孰料兩人碰面互不給對方好臉色，不但直接在街上嗆罵還上演全武行。

過程中，陳男隨機拿起一旁攤商攤車下方一塊角鋼，朝著許男頭部敲擊，造成許男頭部撕裂傷鮮血直流，一旁親友見狀趕緊將兩人拉開，旋即送許男就醫治療，所幸沒有生命危險。事後警方帶回陳、許兩男返回派出所釐清，兩人互控對方傷害，警詢後依涉傷害罪嫌將兩人函送法辦。

陳男用角鋼敲擊許男頭部，替女兒討公道的代價挨告。記者曾伯愷／翻攝
陳男用角鋼敲擊許男頭部，替女兒討公道的代價挨告。記者曾伯愷／翻攝

彰化

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