台南安平瓦斯主管線被挖斷 住戶聞異味急忙報警
台南市安平區永華路二段、國平路口，今天下午近4點發生天然瓦斯主幹線被工程人員不慎挖斷，造成瓦斯外洩，附近住戶聞到異味報119處理，安平消防分隊接獲報案後到場出水防護，通知瓦斯公司關閉主管線後才解除狀況。
台南市消防局救災救護中心今天下午3點55分接獲民眾報案，位於安平區國平路和永華路二段的交叉路口瓦斯管線破裂，中心派出安平消防分隊人員到場，現場工程人員挖斷瓦斯管線，出水防護。
瓦斯公司人員到場後表示，挖到主幹線，洩氣量較大，請警方到場交管。瓦斯公司人員將管閥夾住進行止洩，直到下午4點23分，主管線已關閉。
據了解，此工程為台南市政府水利局發包工程，工程名稱安平再生水廠新建工程統包計畫，外包商工程人員從安平水資源中心，埋設管線到南科，提供廠商用水，施工期間自4月10日至6月8。
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