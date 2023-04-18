台南安平瓦斯主管線被挖斷 住戶聞異味急忙報警

台南市安平區永華路二段、國平路口，今天下午近4點發生天然瓦斯主幹線被工程人員不慎挖斷，造成瓦斯外洩，附近住戶聞到異味報119處理，安平消防分隊接獲報案後到場出水防護，通知瓦斯公司關閉主管線後才解除狀況。

台南市消防局救災救護中心今天下午3點55分接獲民眾報案，位於安平區國平路和永華路二段的交叉路口瓦斯管線破裂，中心派出安平消防分隊人員到場，現場工程人員挖斷瓦斯管線，出水防護。

瓦斯公司人員到場後表示，挖到主幹線，洩氣量較大，請警方到場交管。瓦斯公司人員將管閥夾住進行止洩，直到下午4點23分，主管線已關閉。