北市情侶遭陌生男持菜刀追趕驚嚇逃 警抓人扣菜刀
台北市士林區社子消防分隊附近，4月17日凌晨發生持刀追逐恐嚇案，洪姓女子身體不適蹲在路上休息，趙姓男友在旁陪同，不料，張姓男子見狀靠近關心，男友脫口一句「看三小」，張男涉嫌從機車車廂拿出菜刀，追趕洪女、趙男。2人心生畏懼立刻騎車離去，報案提告恐嚇罪，士林分局今指出，當晚9時許查緝張男到案，並起獲作案後菜刀。
警方指出，4月17日凌晨3時許，31歲洪姓女子身體不適蹲在延平北路五段、社子消防分隊旁，20歲趙姓男友在旁陪同，突然不認識的張姓男子上前關心。
趙男認為張男靠太近，脫口而出一句「看三小」張男竟涉嫌從機車拿出一把菜刀，當街追趕2人。洪女、趙男見狀驚嚇逃跑，跳上機車騎乘離去，並打電話報案，警方到場後，兩人描述心驚膽跳過程，並提告恐嚇罪。
全案調閱監視器，鎖定張男身分，當天晚上9時許，在延平北路一處出租套房，查獲張男到案，張男也交出作案用菜刀。警方呼籲，民眾遇有糾紛，應尋求理性方式及正當管道解決，勿訴諸暴力以免觸法，警方將賡續執行各式掃蕩勤務，鞏固打擊暴力犯罪之決心，以維良好社會治安。
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