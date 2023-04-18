北市情侶遭陌生男持菜刀追趕驚嚇逃 警抓人扣菜刀

台北市士林區社子消防分隊附近，4月17日凌晨發生持刀追逐恐嚇案，洪姓女子身體不適蹲在路上休息，趙姓男友在旁陪同，不料，張姓男子見狀靠近關心，男友脫口一句「看三小」，張男涉嫌從機車車廂拿出菜刀，追趕洪女、趙男。2人心生畏懼立刻騎車離去，報案提告恐嚇罪，士林分局今指出，當晚9時許查緝張男到案，並起獲作案後菜刀。

警方指出，4月17日凌晨3時許，31歲洪姓女子身體不適蹲在延平北路五段、社子消防分隊旁，20歲趙姓男友在旁陪同，突然不認識的張姓男子上前關心。

趙男認為張男靠太近，脫口而出一句「看三小」張男竟涉嫌從機車拿出一把菜刀，當街追趕2人。洪女、趙男見狀驚嚇逃跑，跳上機車騎乘離去，並打電話報案，警方到場後，兩人描述心驚膽跳過程，並提告恐嚇罪。