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瓦斯氣爆！非法滯台印尼船員身亡 波及好心送貨工人

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

42歲印尼籍船員JAPAR非法滯台，日前在嘉義縣東石鄉一處養雞場廚房開伙，換瓦斯沒鎖緊，瓦斯味瀰漫整屋，路過送貨工人好心幫忙鎖緊，但沒等瓦斯消散，JAPAR就點燃瓦斯爐火焰，引起瓦斯氣爆，JAPAR全身85%面積灼傷，今天宣告不治身亡，工人仍在高雄長庚醫院燒燙中心治療。

印尼籍船員JAPAR在4月6日到東石鄉海埔村一處雞舍，因肚子餓就走進廚房煮飯，據陳姓屋主透露，之前沒看過JAPAR，那天是第一次看到他，應是來找同鄉友人卡娃。當時卡娃還未返家，JAPAR開伙時發現沒瓦斯，便自行更換瓦斯桶，怎料瓦斯頭沒鎖緊，瓦斯四處瀰漫。

53歲楊姓送貨工人恰巧抵達，欲送養雞場飼料，在門口就聞到濃濃瓦斯味，進屋協助將瓦斯頭鎖緊，但JAPAR未等瓦斯消散，便打開瓦斯爐火焰，瞬間發生氣爆，JAPAR身上85%大面積燒燙傷，送貨工人也受波及，肢體輕度灼傷。

氣爆巨大聲響引起卡娃返家查看，發現2人倒地受傷，立即報警將2人送醫，JAPAR在嘉義長庚醫院燒燙傷中心接受治療，今天因傷重不治，宣告死亡；因嘉義燒燙傷中心收治量能有限，楊姓送貨工人送往高雄長庚醫院救治。

因印尼籍船員JAPAR離開船艙、逾期未歸，屬於非法滯台，無居留證及健保卡，所有醫療費用都得自付，在嘉義長庚醫院住院治療費用數萬元，都由好心的陳姓屋主負擔，陳姓屋主也協助處理後事，希望JAPAR不要客死他鄉，相驗後會將骨灰送回印尼家屬手中。

印尼籍船員在養雞場煮晚餐，不慎引起氣爆，送醫治療多日，今天宣告不治。圖／嘉義縣消防局提供
印尼籍船員在養雞場煮晚餐，不慎引起氣爆，送醫治療多日，今天宣告不治。圖／嘉義縣消防局提供
印尼籍船員在養雞場煮晚餐，不慎引起氣爆，送醫治療多日，今天宣告不治。圖／嘉義縣消防局提供
印尼籍船員在養雞場煮晚餐，不慎引起氣爆，送醫治療多日，今天宣告不治。圖／嘉義縣消防局提供
印尼籍船員在養雞場煮晚餐，不慎引起氣爆，送醫治療多日，今天宣告不治。圖／嘉義縣消防局提供
印尼籍船員在養雞場煮晚餐，不慎引起氣爆，送醫治療多日，今天宣告不治。圖／嘉義縣消防局提供
印尼籍船員在養雞場煮晚餐，不慎引起氣爆，送醫治療多日，今天宣告不治。圖／嘉義縣消防局提供
印尼籍船員在養雞場煮晚餐，不慎引起氣爆，送醫治療多日，今天宣告不治。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義 印尼 氣爆

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