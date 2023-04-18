影／浮潛失踪被父漁船救 男抱怨：怎麼這麼多人找

台東高姓男子與張姓友人，今天到成功鎮小馬部落海邊浮潛，張被海浪沖到北邊，上岸後擔心高男安危報案求救，海巡請周邊漁船協尋，高父駕漁船發現兒子在海上、把他拉起，地方稱讚「父親救兒子」，但高男則抱怨是烏龍，「要浮潛4小時，怎麼這麼多人來找我？」

據了解，住屏東張男來找高男學駕船，今上午就跟著高一起出海浮潛，二人被海浪沖離後，張漂流到海岸北側、游泳上岸，四處找不到高男，擔心安維、立刻報案。

海巡接到報案後立即在岸邊尋找，也出動橡皮艇沿海岸邊搜尋，同時聯絡家屬到場，高男胞姐得知弟弟「失蹤」、憂心不已，立即打電話給駕漁船出海的父親，請父親幫忙找人。

高父表示，剛聽到協尋「失踪」無線電時，也不知道是誰，就駕船在海岸邊尋找，沒多久就收到女兒的電話，指落海者是兒子，他當時還想「兒子水性很好、怎麼會落海呢？」

高父說，隨即看到一個人漂浮在不遠的海上招手，將船駛近、把人拉上來，就是自己兒子。