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影／浮潛失踪被父漁船救 男抱怨：怎麼這麼多人找

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

台東高姓男子與張姓友人，今天到成功鎮小馬部落海邊浮潛，張被海浪沖到北邊，上岸後擔心高男安危報案求救，海巡請周邊漁船協尋，高父駕漁船發現兒子在海上、把他拉起，地方稱讚「父親救兒子」，但高男則抱怨是烏龍，「要浮潛4小時，怎麼這麼多人來找我？」

據了解，住屏東張男來找高男學駕船，今上午就跟著高一起出海浮潛，二人被海浪沖離後，張漂流到海岸北側、游泳上岸，四處找不到高男，擔心安維、立刻報案。

海巡接到報案後立即在岸邊尋找，也出動橡皮艇沿海岸邊搜尋，同時聯絡家屬到場，高男胞姐得知弟弟「失蹤」、憂心不已，立即打電話給駕漁船出海的父親，請父親幫忙找人。

高父表示，剛聽到協尋「失踪」無線電時，也不知道是誰，就駕船在海岸邊尋找，沒多久就收到女兒的電話，指落海者是兒子，他當時還想「兒子水性很好、怎麼會落海呢？」

高父說，隨即看到一個人漂浮在不遠的海上招手，將船駛近、把人拉上來，就是自己兒子。

「就沒事啊！」高男上岸後無奈表示，熟悉水性、每次浮潛時間大約都4小時，這海象對他而言其實還好，沒想到才2個小時就發現很多海巡在附近、他也很納悶，之後看到父親船經過，立即招手上船，才知道海巡是要找他，真的就沒事啊！

海巡署接到報案後、到海邊協尋。圖／讀者提供
海巡署接到報案後、到海邊協尋。圖／讀者提供
高父今天駛漁船出海，收到海上協尋通知，順便把「失踪」的兒子載回來。圖／讀者提供
高父今天駛漁船出海，收到海上協尋通知，順便把「失踪」的兒子載回來。圖／讀者提供
高父認為「兒子水性很好」，只是順便把他載回來。圖／讀者提供
高父認為「兒子水性很好」，只是順便把他載回來。圖／讀者提供

兒子 海巡

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