苗縣6旬婦遭投資詐騙 駕豪車年輕「幣商」夫妻疑涉案

苗栗縣大湖鄉一名年近六旬的婦人誤信網路宣傳的股票內線、明牌可在短期內獲取巨額暴利，3月起向親友借錢，陸續以匯款、面交方式，被詐騙集團騙走140多萬現金，4月中旬對方還透過LINE通訊軟體要求婦人1天內再補足450萬元，否則前面本金、獲利將會被凍結，她湊不出錢向警方求助，才得知陷入詐騙陷阱，與警方合作逮捕一對駕駛進口豪車的年輕夫妻檔「幣商」，調查後依詐欺未遂、違反洗錢防制法罪嫌將2人移送，檢方諭令限制住居。

婦人先前支付60多萬元後，不到兩、三天就收到對方10萬元的利潤，其後在匯款期間， 儘管期間有金融機構行員、分局員警數次勸阻她不要提、匯款，但她堅信投資內線股票有暴利可圖，但4月中旬對方又透過LINE通訊軟體，要求婦人在1天內要再補足450萬元，不然前面本金、獲利將會被凍結失效，她一時拿不出資金，幾經思慮後，向大湖警分局員警詢問是否遭遇詐騙。

員警受理後，告知婦人這是典型的投資詐騙，要求被害婦人配合警方誘捕詐騙集團，雙方約定在大湖一間超商面交現金，但詐騙集團為設定「斷點」防止警方查緝，由詐騙集團透過LINE提供「熱錢包」，要求被害人將現金面交給虛擬貨幣的「幣商」，由幣商將虛擬幣打入詐團的「錢包」中，警方14日安排便衣員警埋伏在超商內、外，將前來準備取款的夫妻檔 「幣商」逮捕，兩人駕駛豪車但都年僅20多歲，被查獲後否認有違法交易或協助詐騙集團。