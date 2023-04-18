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苗縣6旬婦遭投資詐騙 駕豪車年輕「幣商」夫妻疑涉案

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣大湖鄉一名年近六旬的婦人誤信網路宣傳的股票內線、明牌可在短期內獲取巨額暴利，3月起向親友借錢，陸續以匯款、面交方式，被詐騙集團騙走140多萬現金，4月中旬對方還透過LINE通訊軟體要求婦人1天內再補足450萬元，否則前面本金、獲利將會被凍結，她湊不出錢向警方求助，才得知陷入詐騙陷阱，與警方合作逮捕一對駕駛進口豪車的年輕夫妻檔「幣商」，調查後依詐欺未遂、違反洗錢防制法罪嫌將2人移送，檢方諭令限制住居。

婦人先前支付60多萬元後，不到兩、三天就收到對方10萬元的利潤，其後在匯款期間， 儘管期間有金融機構行員、分局員警數次勸阻她不要提、匯款，但她堅信投資內線股票有暴利可圖，但4月中旬對方又透過LINE通訊軟體，要求婦人在1天內要再補足450萬元，不然前面本金、獲利將會被凍結失效，她一時拿不出資金，幾經思慮後，向大湖警分局員警詢問是否遭遇詐騙。

員警受理後，告知婦人這是典型的投資詐騙，要求被害婦人配合警方誘捕詐騙集團，雙方約定在大湖一間超商面交現金，但詐騙集團為設定「斷點」防止警方查緝，由詐騙集團透過LINE提供「熱錢包」，要求被害人將現金面交給虛擬貨幣的「幣商」，由幣商將虛擬幣打入詐團的「錢包」中，警方14日安排便衣員警埋伏在超商內、外，將前來準備取款的夫妻檔 「幣商」逮捕，兩人駕駛豪車但都年僅20多歲，被查獲後否認有違法交易或協助詐騙集團。

警方呼籲，近年在疫情影響下，許多民眾經濟狀況、收入受波及，想透過投資來增加被動收入的人越來越多，常因此誤入詐騙陷阱，損失金額居各類詐騙犯罪之首；提醒民眾不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資，一定要謹慎小心，投資前與有投資經驗的親友、金融從業人員諮詢，並慎選政府立案、合法的交易管道。

婦人與警方合作，在超商準備與前來領取現金轉換虛擬貨幣的夫妻檔「幣商」查獲，移送檢方偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝
婦人與警方合作，在超商準備與前來領取現金轉換虛擬貨幣的夫妻檔「幣商」查獲，移送檢方偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝
婦人誤信網路宣傳的股票內線明牌可在短期內獲取巨額暴利，遭騙走140多萬元，警方與被害人查獲疑似協助參與詐騙的夫妻檔「幣商」。圖／記者胡蓬生翻攝
婦人誤信網路宣傳的股票內線明牌可在短期內獲取巨額暴利，遭騙走140多萬元，警方與被害人查獲疑似協助參與詐騙的夫妻檔「幣商」。圖／記者胡蓬生翻攝

詐騙集團 LINE 虛擬貨幣 詐欺 苗栗縣

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