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TOYOTA山路自撞電線桿 特斯拉又撞上

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區登林路，今天上午8時許有1輛豐田休旅車自撞路旁電線桿，後方特斯拉休旅車又追向前撞上，前車駕駛輕傷送醫。為何上坡路段會撞得這麼嚴重？特斯拉有自動緊急煞車功能，為何還會撞上？警方都要再查。

登林路是五股區銜接林口區的蜿蜒山路，57歲張姓男子駕駛的豐田休旅車不明原因自撞路旁電線桿，車頭嚴重毀損，車內所有安全氣囊全開。由於事故地點是上坡路段且並非彎道，從車損程度研判速度應該不慢。

後方由49歲賴姓男子駕駛的特斯拉休旅車，閃避不及發生追撞，車頭輕微凹陷、引擎蓋變形。由於特斯拉有「前撞預警」與「自動緊急煞車」等輔助功能，是否因跟車太近或受行駛速度和環境影響，導致無法避免撞擊，尚待釐清。

這起車禍造成張姓駕駛雙腳擦挫傷，由救護車送往林口長庚醫院診治。詳細車禍原因將由警方進一步鑑識調查。

黑色休旅車自撞電線桿，車頭損毀非常嚴重。記者林昭彰／翻攝
黑色休旅車自撞電線桿，車頭損毀非常嚴重。記者林昭彰／翻攝
五股登林路上坡路段，黑色休旅車自撞電線桿，白色休旅車閃避不及又撞上。記者林昭彰／翻攝
五股登林路上坡路段，黑色休旅車自撞電線桿，白色休旅車閃避不及又撞上。記者林昭彰／翻攝
白色特斯拉休旅車撞擊後，車頭輕微凹陷、引擎蓋變形。記者林昭彰／翻攝
白色特斯拉休旅車撞擊後，車頭輕微凹陷、引擎蓋變形。記者林昭彰／翻攝

休旅車 特斯拉 TOYOTA

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