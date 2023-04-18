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為9千元幫詐團跑腿 男子指尖塗膠水防留指紋仍栽了
桃園一名丁姓男子加入詐騙集團約人面交虛擬貨幣「泰達幣」，為了避免追查，不但在前往交易地點途中不斷轉車製造斷點，還在指尖塗膠水防範留下指紋，可犯行終究還是曝光，而且是當場人贓俱獲，今天被桃園地檢署依詐欺罪起訴。
檢警調查，丁男（22歲）在詐騙集團擔任跑腿，今年3月22日接到綽號「新春秋鼎盛」、實際身分不詳的上級指示，要到桃園市內壢火車站交易市值400多萬元的泰達幣。由於集團只準備了2萬9千元真鈔，其餘全都用玩具鈔充數，他未免詐騙行跡敗露，所以一路從新北板橋火車站搭車到桃園內壢火車站，每到一站就換車，企圖製造斷點和假象，誤導偵辦方向。
此外，丁男行事相當謹慎，除了用玩具鈔矇混賣家，還在指尖塗膠水，避免留下指紋讓檢警追查。
丁男雖順利欺騙對方轉匯近13顆泰達幣，但對方取得現金袋之後也立馬發現有假。後來，丁男因為被賣家抓住，想跟同夥「新春秋鼎盛」等人求救，結果同夥因虛擬幣得手，早已退出聊天群組並將他封鎖。
檢方認為，泰達幣雖然是以電磁紀錄形式存在的虛擬貨幣，非現實可見的有形體財物，但在現實世界中仍有一定財產價值，因此認定丁男涉犯詐欺罪。
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