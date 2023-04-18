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台商返台求見女兒未果 竟持刀自殘逼樓管配合找女兒

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子與女兒感情不睦，屢次欲見女兒一面皆不得其門而入，進而言語恐嚇，其女兒向法院聲請保護令獲准，近日陳男卻持刀自殘，逼迫大樓管理員帶他到女兒住處，樓管趁隙報警，員警趕赴現場壓制陳男，送醫治療確認無大礙後，依法將陳男送辦。

警方調查，63歲陳男先前在大陸經商，因長期疏於照顧女兒，導致近年回台後，31歲女兒不願理會陳男，未料，陳男幾次求見未果，情緒失控，甚至傳簡訊言語恐嚇陳女，陳女不堪其擾，向法院聲請家暴保護令。

陳女家住台北市大同區承德路上一棟住宅大樓，陳男近一年至少2次前往陳女住處，要求管理員放行讓他找女兒，未獲同意；今年4月11日上午10時，陳男再度上門，一見管理員，便拿出一把生魚片刀自殘手腕，要求管理員帶他到陳女居住樓層。

管理員見狀嚇得照做，帶陳男上樓後，立刻下樓報警。轄區建成派出所員警獲報到場，見陳男不斷敲門皆未獲回應，出言勸說也不願將尖刀放下，立刻以鋼叉、警盾、辣椒水等壓制陳男，當場依違反保護令、妨害自由現行犯上銬逮捕。

警方表示，因陳男落網時身負割傷，員警先配合救護人員將其送醫治療，隔天確認無大礙後，帶返警所偵辦，後續檢方聲押陳男獲准。另呼籲，民眾遇有家庭糾紛，應理性處理，勿使用暴力手段，若有類似家暴問題，務必尋求警方協助，警方將立即評估，適度通報相關社會安全網機制。

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轄區建成派出所員警獲報到場，見陳男不斷敲門皆未獲回應，出言勸說也不願將尖刀放下，立刻以鋼叉、警盾、辣椒水等壓制陳男。記者李隆揆／翻攝
轄區建成派出所員警獲報到場，見陳男不斷敲門皆未獲回應，出言勸說也不願將尖刀放下，立刻以鋼叉、警盾、辣椒水等壓制陳男。記者李隆揆／翻攝

家暴 恐嚇 台商

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