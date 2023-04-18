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沒拉手煞車！店員衝出擋車 網友跪：竹北擋車哥

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

忘記拉手煞車差點釀禍！新竹縣竹北市日前於自強南路與福興東路二段路口，發生一起車禍，兩台車擦撞之後，其中一名駕駛下車察看時，疑因未打停止擋，造成車子一路往前滑撞入機車店家，店員看到一台車衝入門口，就衝出來用雙手擋車，減緩撞擊速度，被門口的監視器全程拍下來，網友直呼「根本是擋車哥一枚。」

臉書「竹北人有事嗎？」有網友ＰＯ出一段監視器畫面，從畫面中可以看到一名機車店員突然向外衝，用雙手奮力擋車，但車子仍一路滑行，店員不斷地往後退，直到車子撞到店門口前才跳開，此時駕駛也衝過來救車，趕緊上車把車往後開走。

警方指出，這起案件發生在4月4日下午2點，在竹北市自強南路與福興東路二段路口，有一台小客車直行福興東路二段時，疑似與左轉自強南路小客車發生擦撞，隨後駕駛下車察看時疑因未打停止擋，造成車輛持續往前滑行撞入店家，相關肇事責任尚在釐清中。

駕駛下車察看時，疑因未打停止擋，造成車子一路往前滑撞入機車店家，店員看到一台車衝入門口，就衝出來用雙手擋車，減緩撞擊速度。圖／取自臉書「竹北人有事嗎？」
駕駛下車察看時，疑因未打停止擋，造成車子一路往前滑撞入機車店家，店員看到一台車衝入門口，就衝出來用雙手擋車，減緩撞擊速度。圖／取自臉書「竹北人有事嗎？」

監視器 新竹 車禍

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