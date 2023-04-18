慶祝母親節上演「小魚」兒童劇 台中警邀百萬作曲人打造

母親節將至，台中市警局婦幼隊委託小青蛙劇團，在5月12日於豐原葫蘆墩文化中心，演出「小魚小魚海中游」的兒童劇，此劇主題曲找來百萬作曲人施盈偉打造，採免費入場，索票方式可電洽婦幼隊，或上臉書粉團查詢。

台中市警局婦幼隊表示，此劇在5月12日晚間7時30分在豐原區葫蘆墩文化中心上演，由小青蛙劇團演出兒童劇「小魚小魚海中游」，劇情教導孩童自我保護觀念，並傳遞親情、孝順等正向價值，此劇主題曲找來百萬作曲人施盈偉打造，還有國寶級的布景繪畫大師參與製作。

市警局指出，此劇演出時，將呈現海底世界的動畫效果，透過戲劇藝術演繹，讓大小朋友體驗有深度與廣度的媽祖文化。

市警局長李文章說，藉由兒童劇的故事演出，巧妙融入正確的安全防護觀念，提醒孩子保護自身安全的重要性，未來在面對誘惑或危險情境時，能有所警覺，勇敢拒絕、即時尋求協助，警察也將像全天下母親一樣，持續用心守護市民，也祝福各位偉大的母親「母親節快樂」。