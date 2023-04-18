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慶祝母親節上演「小魚」兒童劇 台中警邀百萬作曲人打造

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

母親節將至，台中市警局婦幼隊委託小青蛙劇團，在5月12日於豐原葫蘆墩文化中心，演出「小魚小魚海中游」的兒童劇，此劇主題曲找來百萬作曲人施盈偉打造，採免費入場，索票方式可電洽婦幼隊，或上臉書粉團查詢。

台中市警局婦幼隊表示，此劇在5月12日晚間7時30分在豐原區葫蘆墩文化中心上演，由小青蛙劇團演出兒童劇「小魚小魚海中游」，劇情教導孩童自我保護觀念，並傳遞親情、孝順等正向價值，此劇主題曲找來百萬作曲人施盈偉打造，還有國寶級的布景繪畫大師參與製作。

市警局指出，此劇演出時，將呈現海底世界的動畫效果，透過戲劇藝術演繹，讓大小朋友體驗有深度與廣度的媽祖文化。

市警局長李文章說，藉由兒童劇的故事演出，巧妙融入正確的安全防護觀念，提醒孩子保護自身安全的重要性，未來在面對誘惑或危險情境時，能有所警覺，勇敢拒絕、即時尋求協助，警察也將像全天下母親一樣，持續用心守護市民，也祝福各位偉大的母親「母親節快樂」。

活動相關資訊、索票方式已公布在台中市警局婦幼隊官網、臉書粉絲專頁。如對該活動相關參加資訊尚有疑問，歡迎撥打台中市政府警察局婦幼警察隊電話04-25295074或上粉絲團私訊洽詢。

台中市警局慶祝母親節，5月12日在豐原葫蘆墩文化中心上演兒童劇，採免費索票入場，有興趣民眾可向婦幼隊聯繫。圖／台中市警局提供
台中市警局慶祝母親節，5月12日在豐原葫蘆墩文化中心上演兒童劇，採免費索票入場，有興趣民眾可向婦幼隊聯繫。圖／台中市警局提供

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