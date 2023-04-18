中和警與華夏科大合作 走入校園辦識詐宣導講座
新北市中和分局為強化全民識詐能力，製作「假投資詐騙影片」以現今年輕人常用的LINE對話貼圖，直接點名詐騙集團的亂槍打鳥方式投遞網路連結，伺機取得信任後藉機詐騙。
除製作宣導影片外，中和警也走入校園，與華夏科大配合宣導打詐、識詐，現場也讓學生拿起手機登入中和警好讚觀賞動畫，並按讚留言並分享好友，不只面對面宣導，也讓每個學生都成為打詐種子，透過網路無遠弗屆的傳遞防詐、識詐。
中和分局長陳忠龍呼籲投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明之投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為「假投資真詐財」之警訊，小心求證仍為防詐之不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。
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