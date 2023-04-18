中和警與華夏科大合作 走入校園辦識詐宣導講座

新北市中和分局為強化全民識詐能力，製作「假投資詐騙影片」以現今年輕人常用的LINE對話貼圖，直接點名詐騙集團的亂槍打鳥方式投遞網路連結，伺機取得信任後藉機詐騙。

除製作宣導影片外，中和警也走入校園，與華夏科大配合宣導打詐、識詐，現場也讓學生拿起手機登入中和警好讚觀賞動畫，並按讚留言並分享好友，不只面對面宣導，也讓每個學生都成為打詐種子，透過網路無遠弗屆的傳遞防詐、識詐。