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又見假投資真詐財 林口婦人遭騙150萬警民聯手逮車手

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市林口區謝姓婦人，日前透過LINE隨機投資訊息與詐團互加好友，前後投入150萬投資，幾日來謝婦見已有獲利，向詐團提領部分獲利，不料詐團卻要求她加碼50萬元才能領出。謝婦覺得被騙報警。警方獲報商請謝婦誘出詐團成員，趁著雙方面交50萬，當場逮捕車手，警詢後依詐欺、洗錢移送法辦。

據了解，謝姓婦人（44歲）4月初透過LINE隨機投資訊息與詐欺集團互加好友，謝婦前後投入150萬台幣「投資股票」，近日謝婦透過詐團虛構投資平台APP，發現投資已有獲利，向詐團表明要領出部分獲利金額，不料對方卻推三阻四。

日前詐團向謝婦表明，若要提領部分獲利得需再加碼50萬台幣投資，謝婦一聽直覺被騙，立即到轄區派出所提告詐欺。警方受理，商請謝婦配合，以LINE聯繫詐團佯裝同意當面交付50萬投資。

昨天下午2時許，雙方約在新北市林口區林口路一家連鎖超商店外交付，員警穿著便服喬裝成購物客人在側埋伏，待車手許男（20歲）出現取款之際，眾警衝出將許男壓制在地，當場從許身上搜出5萬贓款、手機及假收據上銬帶回偵辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法移送法辦，後續持續溯源追緝主嫌到案。

林口警分局表示，假投資詐騙往往藉著高獲利吸引民眾上當，初期可能讓被害人順利出金嘗點甜頭，誘惑被害人鬆懈，加碼投資後，之後便以各種理由拖延出金，關閉網站或投資平台APP，讓被害人血本無歸。呼籲民眾勿輕易相信來源不明投資管道，確保財產安全。

新北林口謝婦遇上假投資詐團被騙150萬，警方與謝婦聯手誘出詐團成員，逮捕車手依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北林口謝婦遇上假投資詐團被騙150萬，警方與謝婦聯手誘出詐團成員，逮捕車手依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北林口謝婦遇上假投資詐團被騙150萬，警方與謝婦聯手誘出詐團成員，逮捕車手依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北林口謝婦遇上假投資詐團被騙150萬，警方與謝婦聯手誘出詐團成員，逮捕車手依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北林口謝婦遇上假投資詐團被騙150萬，警方與謝婦聯手誘出詐團成員，逮捕車手依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北林口謝婦遇上假投資詐團被騙150萬，警方與謝婦聯手誘出詐團成員，逮捕車手依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
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新北林口謝婦遇上假投資詐團被騙150萬，警方與謝婦聯手誘出詐團成員，逮捕車手依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北林口謝婦遇上假投資詐團被騙150萬，警方與謝婦聯手誘出詐團成員，逮捕車手依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北林口謝婦遇上假投資詐團被騙150萬，警方與謝婦聯手誘出詐團成員，逮捕車手依法送辦。記者曾伯愷／翻攝

詐欺 林口 車手

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