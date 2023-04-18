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瓦解「藍道」詐團 林右昌赴新北刑大表揚有功人員

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市警局近期破獲拘禁人頭帳戶、瓦解洗錢詐欺集團首腦「藍道」、連續掃蕩竹聯幫仁堂明仁會不法幫派，貫徹「棒打出頭鳥」打擊策略，並查獲重大毒品、槍械案，內政部長林右昌今由警政署長黃明昭、刑事局長李西河陪同，至新北市刑大表揚有功人員。

政府近日加深打擊詐欺力道，新北市警局去年（2022年）11、12月間陸續查獲3件詐欺集團假借求職、拘禁人頭帳戶案件，營救66名被害人、緝獲嫌犯56人，其中50人聲押獲准。

新北市警局表示，「藍道」集團涉及詐欺案件達386件、詐騙金額高達5億4283萬餘元，檢警專案小組更進一步瓦解，拘提首腦「藍道」等7名幹部。

林右昌表示，行政院日前推出「打詐行動綱領1.5版」，跨部會「打詐國家隊」，落實識詐、堵詐、阻詐及懲詐等4大面向，全國警方持續查緝外，也已推動修法加重詐欺刑度、網路投資廣告實名制、約定轉帳延長至次2日生效。

「從前端金融措施、詐騙廣告等源頭進行管制」林右昌說，後端也修法提高刑度、阻絕詐欺犯罪，更率警政署拜會臉書母公司Meta，透過公私協力、結合網路社群企業的力量，全面打擊詐欺犯罪。

警政署長黃明昭表示，除了打擊詐欺外，掃黑也是重要工作之一，有鑒於黑幫日趨嚴重，更涉及毒品走私，尤其究其根源，幕後都有詐欺集團操縱，遂要求全國各縣市警局成立掃黑專責隊。

黃明昭說，掃黑專責隊並非新單位，由各縣市刑大指定專責人員、偵查隊也成立專責小隊，兩波掃黑行動共查獲184團、385名集團嫌犯到案。

新北市警局表示，掃黑、打詐、肅槍、緝毒是四大重點治安工作，會持續要求警察同仁落實執「掃黑專責隊」、「系統姓掃黑」策略，全力打擊黑幫、防堵詐騙，斷絕根源。

內政部長林右昌表揚有功人員。記者李易昌／攝影
內政部長林右昌表揚有功人員。記者李易昌／攝影
內政部長林右昌表揚有功人員。記者李易昌／攝影
內政部長林右昌表揚有功人員。記者李易昌／攝影
內政部長林右昌表揚有功人員。記者李易昌／攝影
內政部長林右昌表揚有功人員。記者李易昌／攝影
內政部長林右昌（中）、警政署長黃明昭（左）、新北市警察局長廖訓誠（右2）、刑事局長李西河（右1）。記者李易昌／攝影
內政部長林右昌（中）、警政署長黃明昭（左）、新北市警察局長廖訓誠（右2）、刑事局長李西河（右1）。記者李易昌／攝影
警政署長黃明昭（中）、刑事局長李西河（右）、新北市刑大蕭瑞豪（左）。記者李易昌／攝影
警政署長黃明昭（中）、刑事局長李西河（右）、新北市刑大蕭瑞豪（左）。記者李易昌／攝影
內政部長林右昌（中）、警政署長黃明昭（左）、新北市警察局長廖訓誠（右）列席聽取新北市刑大打詐掃黑專題報告。記者李易昌／攝影
內政部長林右昌（中）、警政署長黃明昭（左）、新北市警察局長廖訓誠（右）列席聽取新北市刑大打詐掃黑專題報告。記者李易昌／攝影
內政部長林右昌（中）、警政署長黃明昭（左4）、新北市警察局長廖訓誠（右5）、刑事局長李西河（右1）。記者李易昌／攝影
內政部長林右昌（中）、警政署長黃明昭（左4）、新北市警察局長廖訓誠（右5）、刑事局長李西河（右1）。記者李易昌／攝影
內政部長林右昌表揚有功人員。記者李易昌／攝影
內政部長林右昌表揚有功人員。記者李易昌／攝影

詐欺 詐騙 黃明昭 洗錢

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