接力調閱百里監視器 竹市警國境之南阻獲尋短男子
新竹市警第一分局南寮派出所13日接獲心急如焚的黃姓婦人報案，稱早上起來發現兒子黃男已離家出走，並在房間找到一封遺書，提到因生活問題有輕生念頭，員警獲報後立即展開緊急協尋，所幸警方及時調閱監視器，發現黃一路騎車狂奔南下，終於在17日尋獲黃，所幸無發生憾事。
警方指出，接獲黃婦通報後，員警立刻調閱黃家中監視器，發現黃男於12日深夜11點多獨自騎乘機車離去，因黃男手機關機無法定位，員警隨即轉而調閱監視器，發現黃騎乘機車於13日凌晨沿西濱路南下往苗栗方向行駛，立即轉請苗栗縣警察局協助調閱西濱路段監視器，又發現黃在深夜騎乘機車持續南下往台中方向行駛。
警方表示，員警持續協請台中及南部各縣市警察局接力協助調閱沿路監視器後，發現黃男在13日凌晨一路騎乘機車往南到達國境之南屏東墾丁，即通報恆春分局協助尋找，終於在17日尋獲並通知黃婦南下接回。黃婦對於員警能積極協請中南部警察局接力協尋，防止憾事發生，表示非常感激。
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