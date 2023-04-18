女子遛狗隨機偷竊 偷到的錢讓她直呼不知怎麼花

高雄宋姓女子趁夜裡遛狗，隨機開路邊汽車的車門，碰巧1名業務員將收來的帳款放在車內，就被宋女涉嫌偷走。宋女看到這一筆錢滿是欣喜，還稱「不知道怎麼花」。

據了解，31歲的宋姓女子涉嫌偷人車內的財物，已經不是第一次，轄區員警也對她相當頭痛，但這次宋女偷到的錢卻是她偷過最多的金額。

據悉，宋姓女子家住高雄市鳳山區，她已有多次偷人車上的金錢吃官司，去年出獄後依舊不改前非，去年12月便又趁遛狗，在鳳山區偷路邊停車上的財物，也被鳳山警分局查獲過，案仍審理中。

4月16日下午，1名郭姓男子（34歲）向鳳山警分局成功派出所報案，稱他剛向客戶收款，停妥車子把錢忘在後座，下車後又忘了關車門，他再回到轎車，後座的錢已經不翼而飛。

警方調閱附近監視器畫面，發現16日凌晨5點多，宋姓女子遛狗經過，隨機開啟路旁車門，涉嫌偷走車上的錢，立即找去宋女家，宋女承認偷錢，拿出沒花完的錢交給員警，說她「很久沒看過這麼多錢」自己也嚇一跳，不知道該怎麼花。