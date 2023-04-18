影／驚悚！預拌車右切視線死角 輾過婦人右腳截肢重傷

台中市李姓司機在上周開車行經台中工業區時，要右切進入加油站時，疑因視線死角，沒有注意到右側騎車的向姓婦人，導致向婦遭預拌車撞上後，遭車輪輾過，造成向婦右腳截肢，向婦女兒在網路徵求用路人行經該處的影片，希望能還原真相，全案初步依過失致重傷害等罪方向偵辦。

經查，李姓男子（45歲）在12日上午8時許，駕駛水泥預拌車，沿西屯區五權西路，往工業區19路方向行駛，行經五權西路3段與工業區18路路口時，欲右切進入加油站，疑因大車的視線死角，沒有注意到在預拌車右側、騎機車的向姓婦人（65歲），導致兩車碰撞後，李車車輪將向婦的右腳輾過，向婦送醫急救後，右腳截肢及左腳骨折，仍在醫院治療。

警方到場調查，李男無酒精濃度，辯稱當時視線死角，沒看到向姓婦人，全案造成向婦受到重傷，預拌車車身沒有受損、機車車身有損傷，初判肇事原因是轉彎車未禮讓直行車，全案目前暫依過失致重傷害、毀損等罪方向偵辦。